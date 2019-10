Prato: oggi alle 15 in Duomo i funerali di Nanni Galli

L'imprenditore ed ex pilota è morto a 79 anni. Il sindaco Biffoni: "Perdita importante e dolorosa per la città"

I funerali di Nanni Galli, imprenditore ed ex pilota pratese scomparso a 79 anni, si terranno oggi, lunedì 14 ottobre, alle 15 nel Duomo di Prato.

"Una perdita importante e dolorosa per la città - ha affermato il sindaco Matteo Biffoni -. La passione per i motori e la sua straordinaria storia di pilota che lo ha visto negli anni 70 gareggiare in formula 1, con i tanti successi di cui è stato protagonista, rimarranno sempre nei ricordi di chi lo ha vissuto e nelle testimonianze che ci ha lasciato".