Prato: offerta di lavoro per i giovani

Officina Giovani seleziona 4 under 26 per collaborare alla programmazione culturale. Per iscriversi c’è tempo fino alle 13 del 26 febbraio

Il Comune di Prato – Officina Giovani è alla ricerca di 4 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 26 anni interessati a collaborare con lo staff alla definizione e implementazione della programmazione culturale da realizzare negli spazi degli Ex Macelli.

I giovani selezionati costituiranno un vero e proprio gruppo di co-progettazione per contribuire alla gestione del cartellone eventi di Officina fino a giugno.

Oltre all’età, il requisito per partecipare al bando è possedere un diploma di laurea in materie artistiche o nel campo dell’organizzazione di eventi e dello spettacolo e/o avere comprovata esperienza in campo artistico o dell’organizzazione di eventi e dello spettacolo.

I giovani, che saranno selezionati da una commissione, beneficeranno di un compenso forfettario di 2 mila euro ciascuno che sarà erogato al termine delle attività.

L’iniziativa si inserisce tra le attività previste dal bando Giovani talenti – Arte design e impresa, cofinanziato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, e promosso dall’Associazione Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, dal Centro Pecci,dal Comune di Prato, dall’Università di Firenze/Dipartimento di Architettura DIDA, con l’obiettivo di promuovere e sostenere la creatività giovanile in rapporto al tessuto culturale e economico del territorio.

Per partecipare c’è tempo fino alle 13 del 26 febbraio. Gli interessati devono inviare la documentazione indicata nel bando all'indirizzo di posta elettronica politichegiovanili@comune.prato.it. Il bando integrale è disponibile sul Portale Giovani Prato e sul sito del Comune di Prato – Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Bandi e avvisi fuori codice.