Prato, il Sottopasso del Soccorso si farà

L'annuncio del sindaco Biffoni: "Il Consiglio superiore per i lavori pubblici ha dato il via libera al progetto definitivo con alcune richieste di miglioramento che Anas apporterà nel progetto esecutivo"

Il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha annunciato che il Sottopasso del Soccorso si farà. Oggi il via libera da Roma. "Quando in un progetto ci credi veramente perché pensi che possa migliorare la tua città sei pronto ad affrontare qualsiasi difficoltà. E gli iter amministrativi delle grandi opere sono lunghi e faticosi (ed è un grande problema di questo Paese...). Oggi però c'è stato un significativo passo avanti per una delle opere pubbliche a cui tengo maggiormente: il sottopasso del Soccorso. Il Consiglio superiore per i lavori pubblici ha dato il via libera al progetto definitivo con alcune richieste di miglioramento che Anas apporterà nel progetto esecutivo. È stato un lavoro molto approfondito, seguito in prima persona con l'assessore Barberis e i tecnici del Comune per un'opera che oltre a dare una risposta definitiva alla mobilità urbana, renderà più bella, verde e vivibile una parte fondamentale di Prato. So che tutto questo provoca confronto e discussione, ma nell'interesse del futuro della città va benissimo così".