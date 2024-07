Prato, grande adesione allo sciopero di 8 ore

Firenze, 29-7-2024 - Grande adesione allo sciopero di 8 ore proclamato per oggi da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil a seguito dell’improvvisa disdetta degli accordi territoriali metalmeccanici da parte di Confindustria Toscana Nord.

Accordi - fanno presente Fim, Fiom, Uilm Prato - vigenti da 50 anni che stabiliscono norme e trattamenti economici migliorativi per i metalmeccanici del territorio che operano in aziende associate a Confindustria e che fanno riferimento al relativo contratto nazionale.

L’adesione ha toccato punte del 100% in alcune aziende come De Longhi e Lamfi Equipment e ha visto una partecipazione superiore al 70% in Effedue, Unitech, Biancalani e Campinoti e Bozzoni.Durante il partecipato presidio sotto la sede dell’associazione industriale in Via Valentini, Confindustria ha ricevuto una delegazione sindacale che ha chiesto in maniera unitaria e chiara il ritiro della disdetta e la successiva convocazione di un tavolo al fine di superare la fase attuale.Confindustria si è assunta l’impegno di incontrare gli industriali a settembre.Fino ad oggi il modello concertativo pratese si è basato su buone relazioni sindacali che hanno riguardato anche la distribuzione alle imprese delle risorse che arrivano dai fondi del Pnrr.

Non possono però coabitare due modalità: il tessuto industriale del territorio è dato da piccole e medie imprese e cancellare accordi che riconoscono tutele e risorse ai lavoratori non è accettabile.Nel primo pomeriggio Fim Fiom e Uilm, accompagnate dai rispettivi Segretari Generali confederali, hanno incontrato la Sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, per rappresentarle la situazione.La Sindaca ha ascoltato con interesse la delegazione sindacale e manifestato la volontà di favorire il dialogo tra le parti.Per i sindacati la mobilitazione andrà avanti finché Confindustria non farà un passo indietro.