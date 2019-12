Prato Festival 2019: un bel sabato 14 dicembre

Gospel, canti tradizionai trampoli e altre attrazioni

Prato Festival 2019, progetto a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune, propone tanti appuntamenti per sabato 14 dicembre.

Alle 16 si terrà il tradizionale concerto gospel che vedrà esibirsi The Gospel Fire Choir insieme ai bambini del Little Big Gospel Choir diretti da Patrizia Calussi. Nell’occasione Piazza del Comune risuonerà con Note di Stelle, concerto di canti tradizionali natalizi reinterpretati nello spirito della musica gospel, con influenze pop rock e spiritual. I cori saranno accompagnati da Michele Papadia alle tastiere, musicista che vanta collaborazioni con Noemi, Nina Zilli e Celentano, Lorenzo Forti al basso, Giuseppe Scarpato chitarrista di Edoardo Bennato e Guido Bergamaschi alla batteria.

Alle 16.30, con partenza da Piazza delle Carceri, è in programma lo spettacolo itinerante su trampoli White Parade a cura della Compagnia Teatrale Piccolo Nuovo Teatro. Uomini in frac e dame completamente vestiti di bianco si muoveranno per le vie del centro storico fluttuando tra la folla in un’atmosfera onirica. Con i loro imponenti costumi di luce, i trampolieri emozioneranno il pubblico, cimentandosi in spettacolari prese acrobatiche, accompagnati da un’elegante macchina scenica musicale.

Alle 21, presso la Chiesa San Bartolomeo in Piazza Mercatale, si terrà il concerto di Natale a cura di Coro Euphonios, che ripercorrerà la storia del coro stesso in una sorta di Canto di Natale di Dickens. Canteranno le voci bianche dirette da Andrea Bochicchio, il coro giovanile Euphonios, Euphonios Vocal Ensemble e il coro della scuola media Curzio Malaparte diretti da Elia Orlando. Lo spettacolo sarà accompagnato da una Jazz Band grazie agli arrangiamenti di Claudio Bianchi.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero

Per informazioni: serviziocultura@comune.prato.it | 0574 1835021 - 5152 - 7712

Il programma completo della rassegna Prato Festival 2019 è disponibile su: www.pratofestival.it; www.cittadiprato.it; Fb: Prato Festival