Prato, campagna anti alcol tra i giovani

"Non perderti in un bicchier d’alcol". Recita così Luca Calvani nello spot progettato per la nuova edizione di "Alcol e responsabilità", il format rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole medie per far conoscere i rischi legati all'abuso di alcolici e alla guida in stato di ebbrezza. L'iniziativa è realizzata da un gruppo di lavoro coordinato dalla Polizia municipale in collaborazione con Usl Toscana Centro, ACI Prato, associazione motociclisti Golden Drakes. Il gruppo si completa con la presenza di due madri che hanno perso i propri figli in un incidente stradale e che porteranno agli studenti la testimonianza del proprio vissuto.

“Si tratta di un programma ormai consolidato nel tempo che catalizza l’attenzione degli studenti ed è fondamentale come attività di prevenzione. La correlazione dell’abuso di alcol e gli incidenti stradali è sancita dai dati e lavorare sulla responsabilizzazione dei giovani è essenziale, richiamando i gravi rischi per la salute personale ma anche la pericolosità di mettersi al volante in stato di alterazione. Le testimonianze toccanti di chi ha perso figli ed anche gli ammonimenti di coloro che vivono la strada sono significative ed apprezzate e confidiamo che diventino argomento di discussione tra gli stessi ragazzi ma anche in famiglia affinché si allarghi il cerchio virtuoso della sensibilizzazione al problema ” sostiene Flora Leoni Assessore alla Polizia Municipale, Sicurezza e Mobilità.

La campagna, che coinvolgerà 7 scuole per un totale di circa 1200 ragazzi, prenderà il via, mercoledì 22 febbraio, con le terze classi della scuola Malaparte e avrà luogo alla Camera di Commercio alle 9.00 sino alle ore 12 circa. Gli Istituti che parteciperanno saranno: Malaparte, Ser Lapo Mazzei, Zipoli, Buricchi, Convenevole, Sem Benelli e Mazzoni.

Gli studenti delle 7 scuole saranno ospitati nelle due location prescelte per la realizzazione dell’evento, l’auditorium della Camera di Commercio e quello del Gramsci Keynes. La mattinata prevede interventi formativi affidati a Polizia Municipale, Usl Toscana Centro e ACI Prato e testimonianze dirette, come quelle dei “Golden Drakes”, un gruppo di motociclisti attivo da 30 anni nella nostra città e ultimo ma non meno importante, quelle di una madre che ha perso il figlio a causa di un incidente.

Per stimolare gli studenti, ad “Alcol & Responsabilità” ormai da un decennio è legato un concorso, con premi offerti da Omnia Center e dal Comune di Prato. Nel corso delle varie mattinate, attraverso un quiz/questionario, verranno selezionati i 5 rappresentanti dell’Istituto che andranno a rappresentare la propria scuola nella giornata/sfida finale di “Alcol & Responsabilità”, che si terrà a metà maggio nel salone consiliare del palazzo comunale. Durante la mattinata sfide e quiz a sorpresa sui temi dell’evento decreteranno gli studenti e le scuole vincitrici di questo 2023

Ad ogni giovane verrà inoltre consegnato un libretto informativo dal titolo "Alcol & guida, un binomio impossibile", prodotto dalla collaborazione di tutto il gruppo di lavoro.

Questo il calendario degli appuntamenti:

22 febbraio Malaparte Camera di Commercio

1 marzo Buricchi Gramsci-Keynes

15 marzo Zipoli Gramsci-Keynes

22 marzo Mazzoni Camera di Commercio

29 marzo Convenevoli Camera di Commercio

19 aprile Sem Benelli Gramsci-Keynes

26 aprile Ser lapo Mazzei Camera di Commercio

17 maggio evento finale Palazzo Comunale-Salone Consiliare