Prato Antiquaria torna giovedì 9 luglio

Orario serale (16-23 in piazza delle Carceri)

Torna per gli appassionati dell’antiquariato, anche nel mese di luglio, nel rispetto delle disposizioni anticovid 19, Prato Antiquaria, eccezionalmente giovedì 9 in orario serale, in concomitanza con l'apertura prolungata dei negozi del centro storico. Una ventina di operatori circa, dalle 16 alle 23, in piazza delle Carceri.

Un'edizione molto ricca caratterizzata da una raffinata selezione di manufatti artistici, ornamenti e piccola mobilia per la casa, pezzi di antiquariato e articoli da collezione.

Fra la novità di questo appuntamento si possono trovare accurate realizzazioni, con dimostrazioni sul posto, di oggettistica in giunco, e foulard nella naturale fibra di bambù. Presenti anche particolarissimi tessuti e asciugamani stampati con la tecnica tradizionale della ruggine, e naturalmente non possono mancare elementi di arredo vintage. sedie e sedie a sdraio.