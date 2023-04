Prato: al via la concessione di contributi per le attività culturali

E' stata approvata la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni economiche volti a promuovere le attività culturali per l'anno in corso.

Possono presentare domanda i soggetti pubblici o privati, con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali e i contributi devono riguardare le attività svolte o da svolgere nel corso del 2023.

I progetti presentati devono essere di pubblico interesse, devono riguardare le attività che arricchiscano, promuovano o valorizzino l’offerta culturale del territorio e devono riferirsi principalmente alle arti contemporanee e della scena. In particolare, le aree di intervento per le quali presentare domanda sono: rassegne e festival di spettacolo dal vivo, fotografia, cinema, arti visive, incontri, itinerari, rassegne, attività finalizzate alla diffusione della conoscenza del patrimonio materiale e immateriale, umanistico e scientifico e progetti trasversali che utilizzano una molteplicità di linguaggi artistici.

L’ammontare massimo del contributo erogabile è dell'80% del deficit preventivato ed è comprensivo del valore delle agevolazioni richieste o concesse e saranno finanziati i progetti approvati secondo l’ordine della graduatoria, fino al massimo delle risorse stanziate che è di 61.000 euro.

La valutazione finale terrà conto della qualità dell'offerta artistica/culturale della proposta, della capacità tecnico-organizzativa del soggetto proponente, dell'attitudine al coinvolgimento del pubblico nella fruizione culturale, della capacità di fare rete e di valorizzare le realtà locali, del grado di autofinanziamento complessivo e del livello di chiarezza e di dettaglio della proposta progettuale con riferimento alla definizione chiara e misurabile delle finalità generali e dei risultati attesi.

I moduli A, B, B1 e B2 da compilare si trovano all’indirizzo: https://www.comune.prato.it/it/temi/associazionismo-e-terzo-settore/servizio/richiesta- patrocini/archivio6_0_44.html

La domanda deve essere inviata entro e non oltre le 20 di sabato 22 aprile, in formato pdf, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it riportando nell’oggetto dell’invio la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la concessione di contributi volti a promuovere le attività culturali anno 2023. Comune di Prato - Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione”.

Alla domanda devono essere allegati la copia del documento di identità del sottoscrittore e lo Statuto e/o l’Atto Costitutivo del soggetto richiedente, o in alternativa la dichiarazione sottoscritta di deposito dello stesso presso lo stesso Ente, anche presso un Servizio diverso da quello scrivente.