Pranzo di Natale: raccolta fondi della Comunità di Sant'Egidio

A Firenze si terrà in San Lorenzo e a San Donnino. Sabato 7 e domenica 8 dicembre torna il "Rigiocattolo" nella chiesa di Santa Maria dei Ricci (via del Corso)

Sant'Egidio sta preparando il Pranzo di Natale nella Basilica di San Lorenzo e a San Donnino. Donare il Natale ai poveri, ai senzatetto, alle famiglie in difficoltà, agli anziani soli è l'obiettivo della campagna di raccolta fondi 'A Natale, aggiungi un posto a tavola' della Comunità di Sant'Egidio in tutta Italia, a cui si può contribuire con un sms o chiamata da rete fissa al 45586 dal 2 al 25 dicembre (un calce al volantino in allegato tutte le compagnie telefoniche che aderiscono).

Per info: 055.2342712 o santegidio_firenze@hotmail.com

Intanto, sabato 7 e domenica 8 dicembre torna il Rigiocattolo a Firenze, in via del Corso 10, presso i locali della Chiesa di Santa Maria dei Ricci, dalle 11 alle 19.

Il ricavato andrà a sostenere il progetto dei corridoi umanitari della Comunità di Sant'Egidio portato avanti in collaborazione con la Federazione della Chiese evangeliche.

Dal 1998 bambini e ragazzi delle 'Scuole della Pace' danno vita all'iniziativa. Essi stessi si sono fatti promotori fra i coetanei e con il loro entusiasmo hanno coinvolto migliaia di persone e raccolto tante migliaia di giocattoli.