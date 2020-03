Posticipato al 14 aprile il termine per le iscrizioni alla settima edizione di “Blogs & Crafts”

In palio l'ospitalità a Firenze e la partecipazione gratuita ad “ Artigianato e Palazzo”

“Artigianato e Palazzo” non si ferma e continua il suo impegno per aprire nelle date stabilite la XXVI edizione della Mostra che si terrà a Firenze nel Giardino Corsini.

In considerazione però dello stato di emergenza che il Paese sta affrontando, gli organizzatori hanno deciso di posticipare al 14 aprile il termine per le iscrizioni alla settima edizione di "Blogs & Crafts, il contest rivolto a giovani artigiani under 35 e a blogger che prevede l'ospitalità a Firenze e la partecipazione gratuita ad “Artigianato e Palazzo”.

"Il miglior strumento per salvaguardare e promuovere la qualità del fatto a mano risiede nella valorizzazione dei giovani artigiani che, con il loro approccio curioso e innovativo, riescono a dare nuova vita alle lavorazioni tradizionali", spiegano gli organizzatori Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani.

Il contest, che negli ultimi sei anni ha ricevuto molte centinaia di richieste di partecipazione da tutta Italia e dall'estero, ha tra i suoi intenti quello di mettere in evidenza il ruolo fondamentale delle nuove tecnologie e dei mezzi di comunicazione nella promozione dell'artigianato.

Anche per questa VII edizione di "Blogs & Crafts" un'apposita Giuria selezionerà 10 artigiani under 35 - tra le domande di partecipazione inviate a blogsandcrafts@artigianatoepalazzo.it - ai quali sarà riservata un'area espositiva all'interno del Giardino Corsini.

Contemporaneamente i migliori blogger ed influencer - operanti sui temi di artigianato, lifestyle, moda e turismo - saranno selezionati, invitati a Firenze ed ospitati da Starhotels, per raccontare live blogging la Mostra con tutte le caratteristiche salienti che la rendono unica nel suo genere realizzando, al termine della manifestazione, un articolo sui loro profili social e sui siti web o blog dell'esperienza vissuta.

Per promuovere e valorizzare l'artigianato ed il Made in Italy si rinnova la collaborazione con la Fondazione Ferragamo che darà l'opportunità ai vincitori del contest di visitare l'Archivio della Salvatore Ferragamo che custodisce la tradizione dell'azienda e quell’artigianalità tanto cara al fondatore della maison nota in tutto il mondo.

Il termine per l'invio delle domande d’iscrizione è il14 aprile 2020.

I moduli d’iscrizione sono scaricabili dal sito di “ARTIGIANATO E PALAZZO sezione BLOGS & CRAFTS 2020: https://www.artigianatoepalazzo.it/blogscrafts-2