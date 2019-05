"Portatela lunga la scala": ironia fiorentina su Salvini

Striscione di un cittadino rivolto al ministro dell'Interno dopo il caso Brembate. Nardella e Renzi sorridono

(DIRE) Firenze, 15 mag. - Mentre il 'caso Brembate' continua a far discutere, a Firenze è comparso un altro striscione, stavolta sfottò, diretto al ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Portatela lunga la scala. Sono al quinto piano", si legge in un lenzuolo bianco affisso da Nicola Melloni, che si è 'auto denunciato' postando la foto dell'opera sul suo profilo Facebook. Scatto che è cominciato a rimbalzare in diverse bacheche, fino a che è stato rilanciato anche dal sindaco Dario Nardella che ha scritto: "L'ironia dei fiorentini e' insuperabile".

Anche l'ex premier Matteo Renzi è intervenuto al riguardo: "Salvini vuole rimuovere gli striscioni? E questa e' la risposta di Firenze! A chi sparge odio, rispondiamo con l'ironia. Questa e' Firenze #PortatelaLunga". Lo ha scritto su twitter Matteo Renzi, ora senatore Pd.

(Vid/ Dire)