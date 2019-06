Porta San Niccolò illuminata di blu per i rifugiati

Firenze aderisce alla Giornata mondiale di solidarietà. Stasera le speciali luci di Silfi saranno visibili a partire dalle 21.20

Firenze aderisce alla Giornata mondiale del rifugiato, che si celebra oggi, illuminando di blu la Porta San Niccolò. Stasera l’illuminazione a cura di Silfi spa sarà visibile a partire dalle 21.20.

In occasione di questa ricorrenza l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) intende promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla condizione di oltre 70 milioni di rifugiati nel mondo e anche quest’anno la Giornata si inserisce nell’ambito della campagna globale #WithRefugees, che ha l’obiettivo di incoraggiare la solidarietà verso le persone rifugiate, favorendo occasioni di incontro e conoscenza reciproca tra le comunità locali e i rifugiati.

“Firenze si schiera ancora una volta al fianco all’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati - ha detto l’assessore ad Accoglienza e Integrazione Andrea Vannucci - e anche quest’anno abbiamo aderito alla Giornata mondiale del rifugiato illuminando di blu la Porta San Niccolò per sensibilizzare i cittadini sul tema dei rifugiati, della loro accoglienza e della loro integrazione, questioni particolarmente importanti soprattutto nel momento storico in cui stiamo vivendo in cui prendono sempre più piede l’odio e l’intolleranza verso chi è diverso”. “La nostra amministrazione è impegnata nell’aiutare e tutelare le persone che lasciano il proprio Paese, scappando da guerre e violenze - ha spiegato Vannucci -. Il nostro lavoro si ispira al principio della solidarietà verso le persone che hanno diritto alla protezione e in questo collaboriamo in maniera proficua con diverse realtà tra cui Unhcr, che fa un grande e prezioso lavoro per aiutare rifugiati e richiedenti asilo”.