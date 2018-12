​Ponte Vespucci, riaperto il percorso pedonale

Lunedì la riattivazione delle porte telematiche di Borgo San Frediano e lungarno Vespucci

Aperto stamani l’annunciato percorso pedonale sul Ponte Vespucci. In anticipo rispetto alle previsioni, infatti, sono state posizionate le transenne in modo da realizzare un itinerario protetto adiacente allo spartitraffico centrale lato Ponte alla Carraia.

Per quanto riguarda le porte telematiche, si conferma la riattivazione a partire da lunedì mattina (dalle 7.30) delle telecamere ai varchi di Borgo San Frediano e lungarno Vespucci. Quindi in deroga alla normativa della ztl i veicoli autorizzati settore B potranno transitare esclusivamente sotto la porta telematica di Borgo San Frediano sul seguente itinerario del settore O Borgo San Frediano-piazzza Nazario Sauro-Ponte alla Carria diretti verso piazza Goldoni. Si ricorda che i veicoli con permesso del settore O possono già transitare sotto la porta di lungarno Vespucci esclusivamente per accedere al proprio settore da Ponte alla Carraia.