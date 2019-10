Ponte Vespucci, lavori conclusi: domani le prove di carico

Dalle 9 fino alle 17 divieto di transito anche sulla corsia verso il centro e sul passaggio pedonale

Domani giovedì 17 ottobre sono in programma le prove di carico sul Ponte Vespucci. Si tratta di un passaggio necessario per il collaudo statico del ponte e la successiva riapertura completa al transito. I lavori sono infatti conclusi e nei giorni scorsi è iniziato lo smontaggio del cantiere.

Per quanto riguarda la giornata di domani, dalle 9 saranno interrotti anche il transito nella corsia verso il centro e il passaggio pedonale per consentire agli 8 mezzi pesanti di posizionarsi sul ponte in diverse configurazioni durante le quali verranno effettuate le misurazioni sulla struttura con dei sensori.

Sul posto saranno presenti pattuglie della Polizia Municipale per agevolare gli spostamenti dei mezzi. Le operazioni andranno avanti fino a metà pomeriggio. La riapertura è prevista per le 17.