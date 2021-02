Ponte Vespucci, la Polizia sventa un suicidio

Draghi (Fdi): "Tutta la mia ammirazione per l'operazione effettuata dalle forze dell'ordine"

“Ieri mattina una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta per salvare una persona, giunta sul Ponte Amerigo Vespucci ed intenzionata a togliersi la vita. Sono tanti - commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi - purtroppo gli uomini e le donne, colpiti dalla pandemia, che hanno provato a compiere questi gesti estremi; una situazione del tutto nuova che desta totale preoccupazione. Non mi rimane che esprimere la mia ammirazione per l'operazione effettuata dalle forze dell'ordine che arrivate sul posto, hanno convinto la persona a ripensare al folle gesto, facendogli capire che a tutto c'è rimedio finché si è in vita”.