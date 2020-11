Ponte Vespucci, il cantiere si sposta sul lato Ponte alla Carraia

Da lunedì 9 novembre

Prosegue il rifacimento della carreggiata del Ponte Vespucci. Terminati i lavori sul lato verso il Parco delle Cascine, da lunedì 9 novembre il cantiere interesserà la carreggiata verso il centro. Dalle 10 saranno in vigore divieti di sosta e di transito e contestualmente sarà istituito il senso unico dall’Oltrarno verso il centro sulla carreggiata già risanata (lato Cascine). Nessuna modifica quindi per la viabilità tra la prima e la seconda fase, compreso l’itinerario alternativo in direzione Oltrarno lungarno Vespucci-piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini. La fine dei lavori è prevista nel mese di dicembre.