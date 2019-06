Ponte all'Indiano, rintracciato il pirata della strada

La Polizia municipale è risalita a un 36enne straniero che è stato denunciato per omissione di soccorso. Ritirata la patente ai fini della sospensione: il titolo di guida non è risultato regolare

Una pattuglia dell’Infortunistica Stradale ha rintracciato l’automobilista che sul Ponte all’Indiano ha fatto cadere uno scooter con a bordo due persone rimaste ferite. L'automobilista ha provocato un incidente ferendo due persone e si è allontanato, ma è stato rintracciato dalla Polizia Municipale che l’ha denunciato. Si tratta di un 36enne straniero residente in provincia di Firenze che sul Ponte all’Indiano ha urtato uno scooter con a bordo due cugini (un 35enne ed un 25enne) facendoli cadere e provocando loro ferite per fortuna non gravi.

Una pattuglia dell’autoreparto è intervenuta sulla direttrice Peretola-Ponte a Greve del Viadotto all’Indiano dove era avvenuto un incidente con fuga. In base alla dinamica ricostruita dalla Polizia Municipale, grazie anche alle informazioni fornite da due testimoni, i due cugini stavano regolarmente transitando sul Ponte all’Indiano quando sarebbero stati colpiti da un’auto di grossa cilindrata che a forte velocità effettuava numerosi cambi di corsia. Durante uno di questi spostamenti l’auto avrebbe urtato contro lo scooter che procedeva nella stessa direzione. I due scooteristi sarebbero caduti a terra rimanendo feriti. A questo punto l’automobilista avrebbe proseguito a dritto senza neanche soffermarsi. Gli agenti sono riusciti a rintracciare due testimoni che hanno fornito il modello ed il colore dell’auto pirata che è risultata essere di lusso e di grossa cilindrata.

Da un’attenta analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul Viadotto, gli agenti sono risaliti al proprietario dell’auto pirata ovvero allo straniero di 36 anni residente nella provincia di Firenze. L’uomo è stato rintracciato sul proprio posto di lavoro; per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso con il ritiro immediato della patente ai fini della sospensione. Il titolo di guida non è risultato regolare, infatti non era stato convertito nonostante l’uomo fosse residente in Italia da oltre un anno.

La patente (rilasciata da un paese dell’est), è stata quindi ritirata ed inviata alla Prefettura. Il pirata inoltre dovrà pagare un verbale da 83 euro con un taglio di 5 punti per il sorpasso “irregolare”; sanzione che prevede anche la sospensione della patente. I due feriti potranno adesso ottenere dall’assicurazione dell’auto pirata il risarcimento sia dei danni materiali che di quelli fisici.