Ponte a Ema, cambia la viabilità. Accordo Firenze-Bagno a Ripoli

Sarà riorganizzata la rotatoria esistente e ne sarà creata una nuova tra via Chiantigiana e via Lungo l'Ema. Lavori finanziati da Autostrade (800mila euro) e Comuni (200mila)

Una riorganizzazione del nodo viario di Ponte a Ema finalizzata alla riduzione delle code in uscita dal casello autostradale Firenze Sud consentendo anche al traffico diretto su via Goffredo della Torre in direzione di Firenze e Bagno a Ripoli di bypassare l’abitato. È quello che prevede il progetto approvato dalle giunte e oggetto di un protocollo d’intesa tra le due amministrazioni comunali.

In concreto la riorganizzazione interessa il tratto di Via Chiantigiana prossimo all'abitato di Ponte ad Ema e compreso fra via Lungo l'Ema e via Duca di Calabria. Si tratta di una porzione di territorio al confine tra i comuni di Firenze e Bagno a Ripoli che rappresenta un nodo fondamentale per la viabilità dell’area sia per la posizione di connessione tra l’area del Chianti fiorentino e l’Autostrada A1, sia perché rappresenta un punto di accesso per il viadotto Marco Polo molto utilizzato per arrivare a Firenze per chi arriva da Antella, Grassina e dal Chianti. La riqualificazione prevede di riorganizzare il sistema viario nel suo complesso, intervenendo sia sull'interconnessione tra via Chiantigiana, via Benedetto Fortini, via Goffredo della Torre e via Duca di Calabria, nel territorio del Comune di Firenze che sull'intersezione fra via Chiantigiana e via lungo l’Ema, nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli.

Quindi per quanto riguarda la parte che ricade nel territorio del Comune di Firenze il progetto prevede la riorganizzazione dell’attuale rotatoria di Ponte a Ema in modo da fluidificare maggiormente il traffico riducendo la lunghezza delle code in uscita dal casello Firenze Sud. E al tempo stesso consente di bypassare l’abitato di Ponte a Ema per chi è diretto verso via Goffredo della Torre in direzione Firenze e Bagno a Ripoli (eliminando il passaggio da via Gualdrada). Sul territorio del Comune di Bagno a Ripoli, il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione di via Chiantigiana con via Lungo l’Ema e la riqualificazione di quest’ultima strada compreso l’adeguamento del parcheggio.

I lavori, dal costo complessivo di un milione di euro, sono finanziati da Società Autostrade nell’ambito degli interventi di fluidificazione e messa in sicurezza della viabilità locale a servizio dei flussi di traffico allo svincolo di Firenze-Sud (800mila euro) e dalle amministrazioni (200.000 ripartiti tra i due comuni).