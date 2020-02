Pontassieve: salvo il posto Polfer

La soddisfazione di Giannelli (Forza Italia) e Borgheresi ("Insieme per Pelago") dopo una lunga lotta per ottenere questo risultato. "Rendere questi luoghi maggiormente sicuri, presidiando le stazioni, avrà ripercussioni positive su tutto il settore dei trasporti"

"E' con viva soddisfazione - dicono all'unisono Giampaolo Giannelli, Vice coordinatore provinciale Forza Italia, e Alessandro Borgheresi capogruppo di "Insieme per Pelago" - che accogliamo la notizia del mantenimento del posto Polfer di Pontassieve". Borgheresi, infatti, da consigliere comunale di Forza Italia di Pontassieve, si è battuto a lungo nella passata legislatura per il mantenimento del posto Polfer a Pontassieve, sia con atti istituzionali che in altro modo."Rendere questi luoghi maggiormente sicuri, presidiando le stazioni - continuano i due azzurri - , avrà ripercussioni positive su tutto il settore dei trasporti; sicurezza che passa solo da una presenza significativa e costante della Polizia e non certo un arretramento come quello che era stato minacciato. Non possiamo quindi che associarci, con calore e grande soddisfazione, alle dichiarazioni del SAP, che esprimono la giusta soddisfazione per un risultato che va a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini".