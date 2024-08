Poliziotto ferito a Barberino

Firenze, 22 ago. – Martedì a Barberino di Mugello, un poliziotto è stato ferito durante un'azione di controllo anti-bracconaggio. Nella tarda serata del 20 agosto 2024, un appartenente alla Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze, nel corso di un servizio di osservazione e controllo anti bracconaggio svolto unitamente ad un collega nelle campagne vicino al paese, è stato attinto al braccio da un colpo di arma da fuoco - un fucile da caccia - ed è stato, per questo, soccorso da un'ambulanza del 118. Immediatamente trasportato per le cure del caso all'ospedale di Careggi a Firenze, l'uomo non versa in pericolo di vita ed è tuttora ricoverato.

Sono attualmente in corso accertamenti finalizzati alla compiuta ricostruzione della dinamica dell'evento, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze e svolti dalla Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo.

“Quanto accaduto a Barberino è incredibile e intollerabile”, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, informato di quanto accaduto “Il fatto che un valido operatore della Polizia provinciale, competente, professionale e dedito al lavoro, durante l’esercizio delle sue funzioni sia stato colpito da un bracconiere, è un fatto inqualificabile e indegno di una terra come la Toscana. Confido nel lavoro degli inquirenti, perché le indagini in corso appurino tutta la dinamica dei fatti”.

Solidarietà alla Polizia provinciale anche da parte della vicepresidente della Regione ed assessora all’agricoltura Stefania Saccardi che ha sottolineato la sua “forte vicinanza all’agente ferito e alla sua famiglia, in un momento così difficile e condanna per l'atto così violento del bracconiere”.

"Chiedo che si faccia piena luce su quanto avvenuto. Le Forze dell'Ordine svolgono un compito tanto prezioso quanto troppo spesso sottovalutato e hanno mansioni delicate, come appunto il controllo della caccia, attività comunque importante. Il presidio del territorio e la cura della natura, del Creato, sono indispensabili. Giunga al poliziotto coinvolto, alla sua famiglia e ai colleghi la mia completa vicinanza e solidarietà" commenta l'On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, componente VIII Commissione ambiente.