Polizia locale e professioni amministrative: due convegni a Firenze

Domani in Consiglio Regionale per spiegare cosa cambia dopo i rinnovi dei CCNL

"Novità e prospettive per le professioni amministrative alla luce del recente rinnovo contrattuale delle Autonomie Locali": questo il titolo del convegno organizzato dalla Uil Fpl Toscana, in collaborazione con Opes Formazione, che si terrà lunedì 9 aprile 2018 a partire dalle ore 9.30 all'Auditorium del Consiglio regionale della Toscana Giovanni Spadolini in via Cavour 4.Saranno presenti, tra gli altri:

Eugenio Giani , President del Consiglio regionale della Toscana

Nel pomeriggio a partire delle 14.30, sempre nello stesso luogo, si terrà invece il convengo dal titolo "La Polizia Locale: attualità e prospettive alla luce delle recenti innovazioni normative e contrattuali". Parteciperanno, tra gli altri: