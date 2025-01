Politica in Regione, grandi manovre in atto?

Firenze, 16 gennaio - "Sul piano rifiuti salta il campo largo, che a ottobre avrebbe dovuto appoggiare la corsa del governatore uscente, Eugenio Giani. Il centrosinistra toscano perde pezzi. Il Pd, che da oltre un anno insegue il Movimento 5 Stelle, si è visto sbattere la porta in faccia dal M5S, che ha votato 'no' a uno degli atti più importanti della legislatura. Dunque, il provvedimento passa con i voti di Pd e Italia Viva, i renziani pur di non perdere un posto al caldo in maggioranza ormai votano di tutto, e hanno rinunciato a quel poco di autonomia che avevano in cambio di qualche poltrona". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che invita il "centrodestra a non perdere questa occasione, sfruttando le divisioni a sinistra".

"L'alleanza progressista toscana sta dando, di mese in mese, uno spettacolo deprimente. Anche Alleanza Verdi Sinistra, per bocca del segretario regionale di Sinistra Italiana, Dario Danti, boccia le politiche di Giani su sanità e infrastrutture, e parla apertamente di 'giudizio negativo' sul governatore - osserva Stella -. Le politiche anti sviluppo della Giunta regionale toscana penalizzano imprese e famiglie: il rilancio dell'aeroporto di Peretola è fermo al palo, le infrastrutture sono ferme, la sanità annaspa con buchi di bilancio e liste di attesa estenuanti, l'Irpef aumenta. Staremo a vedere come evolverà la situazione da qui alle urne, e vedremo se Movimento 5 Stelle e AVS resteranno coerentemente fuori dalla coalizione, oppure se la voglia di poltrone prevarranno sui principi ideali e programmatici".

Le elezioni sono in programma nel 2025, probabilmente in autunno ma ancora non c'è una data certa.