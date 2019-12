Polimoda, interrogazione urgente di Sinistra Progetto Comune

I consiglieri comunali Bundu e Palagi: “Errori di pochi sulle spalle di molti?"

“Abbiamo depositato stamani un'interrogazione urgente per avere conferma da parte dell'Amministrazione di una situazione difficile che si starebbe consumando all'interno di Polimoda. I lavoratori e le lavoratrici – sottolineano Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, consigliere e consigliera comunale Sinistra Progetto Comune – si ritroverebbero a pagare infatti un errore di stima fatto dall'istituto nell'elaborazione del bilancio preventivo per il 2019. Nonostante la realtà formativa stia continuando a crescere, si sarebbe esagerato a stimare i risultati raggiungibili. A questo punto si sarebbe deciso di non riconoscere quella parte retributiva collegata alla “produttività”, cioè alla corrispondenza tra obiettivi dati e ottenuti. A seguito della situazione si starebbero acuendo i rapporti tra istituto e parti sindacali. Vogliamo sapere se questa situazione corrisponde al vero – concludono Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – e come intende muoversi il Comune di Firenze per tutelare chi garantisce quotidianamente l'attività di una realtà che l'Amministrazione giudica un'eccellenza del territorio. Il rispetto dei diritti della classe lavoratrice è l'eccellenza più alta a cui ambire...”.