Formazione di artigiani pelletteri da Polimoda e Istituto dei Mestieri d’Eccellenza

Un percorso completamente gratuito per i partecipanti grazie a 14 borse di studio messe a disposizione, con l’obiettivo di accompagnare verso l’innovazione e favorire la formazione di nuovi professionisti specializzati nei prodotti di lusso, attraverso l’alternanza scuola-lavoro nelle Maisons LVMH

Sono quattordici i posti disponibili per entrare a far parte del nuovo programma di formazione professionale LEATHER+ realizzato da Polimoda in collaborazione con l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza (IME) del gruppo LVMH. Un percorso completamente gratuito per i partecipanti grazie alle borse di studio messe a disposizione dall’Istituto fiorentino, con l’obiettivo di tramandare i mestieri artigiani, accompagnarli verso l’innovazione e favorire la formazione di nuovi professionisti specializzati nei prodotti di lusso. Il percorso fa parte del programma IME di LVMH, che nel 2017 è arrivato in Italia scegliendo Polimoda, leader italiano per la formazione della moda e del lusso, come primo partner per la formazione di artigiani della pelletteria nel Paese. Lanciato nel 2014, il programma di formazione professionale IME nasce per garantire la trasmissione del know-how esclusivo delle Maison LVMH alle nuove generazioni, tramite l’organizzazione di corsi con istituti partner e in collaborazione con le Maison del gruppo, tra cui Bulgari, Dior, Celine, Fendi, Loro Piana, Louis Vuitton, Veuve Clicquot e Zenith. Grazie alla partnership tra Polimoda e LVMH, il corso LEATHER+ – riconosciuto dalla Regione Toscana per la figura professionale di “Addetto alle operazioni di realizzazione dei prototipi di pelletteria” - accoglierà 14 studenti interessati a intraprendere la professione di artigiani della pelletteria, all’interno di uno dei più importanti distretti produttivi della filiera a livello globale. Il programma prevede 900 ore di formazione, di cui 500 a Polimoda e 400 in stage presso una delle Maison del Gruppo LVMH, favorendo l’alternanza scuola-lavoro, e sarà integrato da 40 ore di Master Class organizzate da IME con visite didattiche all’interno delle Maison e dallo studio della terminologia tecnica delle lingue francese e inglese. I partecipanti avranno così modo di ricevere una duplice preparazione, beneficiando da una parte dell’esperienza trentennale di Polimoda nella formazione dei futuri professionisti della moda e del design, dall’altra della trasmissione del know-how artigiano delle più prestigiose Maison LVMH. Le lezioni avranno inizio a giugno 2019 presso la sede Polimoda del Design Lab a Scandicci che, grazie a una posizione strategica nel cuore del distretto fiorentino, garantisce agli studenti un collegamento diretto con l’industria e moderni laboratori. La selezione per aggiudicarsi uno dei posti disponibili è aperta a uomini e donne maggiorenni e disoccupati o inoccupati, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo ciclo (o esperienza triennale nel settore) e dotati di buona abilità manuale, pazienza, rigore e precisione – qualità essenziali per poter diventare pellettiere. Le domande dovranno pervenire a Polimoda secondo le modalità indicate sul sito www.polimoda.it entro il 29 maggio 2019. «Artigianalità e tecnologia sono due componenti importanti del prodotto moda, essenziali quando si parla di Made in Italy, imprescindibili quando si tratta di lusso. L’eccellenza è data da quel mix di capacità tecnica e sensibilità artistica, per il quale l’elemento umano è un valore insostituibile. Attraverso la formazione abbiamo il piacere e la responsabilità di tramandare conoscenze e saper fare: Polimoda ha scelto di investire per coltivare nuove maestranze e accompagnarle verso un futuro d’innovazione, affiancato dai leader del settore come LVMH» ha dichiarato Danilo Venturi, Direttore di Polimoda.