Polimoda: 90 nuove borse di studio per i master di aprile e giugno 2021

Fotografie di Federica Fioravanti

Nuove opportunità per frequentare i corsi nell’ambito del piano da oltre 2 milioni di euro lanciato in risposta all’emergenza Covid-19

Polimoda annuncia nuovi bandi nell’ambito del piano di borse di studio del valore di oltre 2 milioni di euro che l’istituto ha messo a disposizione per l’anno accademico 2020/2021 per aiutare le famiglie e sostenere la ripresa del settore moda in seguito all’emergenza legata al Covid-19.

90 le nuove borse di studio disponibili per frequentare uno dei master Polimoda in partenza ad aprile o a giugno 2021, tutti programmi di specializzazione di 9 mesi resi unici dal contributo di importanti partner e mentor dell’industria: Fashion Retail Management in partnership con Gucci, Luxury Business in partnership con Richemont, Fashion Marketing & Communications in partnership con F*Hits, Fashion Merchandising & Buying con la mentorship di Bruce Pask, Fashion Design con la mentorship di Elisa Palomino, Fashion Styling con la mentorship di Serge Girardi, Fashion Trend Forecasting con la mentorship di Philip Fimmano, Sustainable Fashion con la mentorship di Lola Young e Fashion Brand Management con la mentorship di Danilo Venturi.

Tutte le borse di studio coprono il 50% della retta dei corsi, per un valore complessivo di 1.260.000 euro, e sono aperte a candidati di tutto il mondo di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso di laurea o titolo equivalente o in procinto di discutere la tesi e con buona conoscenza dell’inglese, lingua in cui si tengono tutti i corsi Polimoda (richiesto livello B2).

Per presentare la domanda i candidati dovranno compilare l’apposito questionario sul sito Polimoda corredato da una lettera motivazionale entro gennaio 2021 per i master di aprile o entro febbraio 2021 per quelli di giugno.

Queste borse di studio fanno parte del piano da oltre 2 milioni di euro che nel corso di tutto l’anno coprirà le diverse tipologie di programmi di studio, suddivisi in corsi post diploma e master, e attraverso bandi dedicati si rivolge ai giovani più meritevoli del territorio toscano, nazionale e internazionale. Proseguono inoltre le opportunità dedicate agli studenti in corso e agli ex allievi attraverso gli applied project con le aziende, il programma di business development Polimoda Talent e il nuovo Polimoda Coaching. Un investimento senza precedenti da parte di Polimoda per supportare i giovani più meritevoli e contribuire quindi alla ripresa del settore moda dopo il Covid-19.

“Durante questa crisi globale, tutti devono fare la propria parte per accelerare al più presto la ripresa", ha sottolineato il presidente Ferruccio Ferragamo. “La nostra mission è connettere il mondo della formazione e la realtà del lavoro e dell'industria e attraverso queste borse di studio vogliamo contribuire al futuro delle nuove generazioni”.