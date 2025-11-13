Plures Alia ottiene da Fitch il rating BBB

Firenze, 13.11.2025 - Fitch Ratings ha assegnato a Plures Alia un rating BBB– con outlook stabile, riconoscendo la solidità del profilo finanziario grazie ad un’elevata incidenza del business regolato, ad un radicato posizionamento regionale e ad una forte disciplina finanziaria. Fitch ha anche valutato positivamente l’ambizioso piano di investimenti 2025-2029 e la relativa finanziabilità. Questo giudizio, che colloca la società nella fascia ‘investment grade’, conferma e rafforza il rating positivo (BBB con outlook stabile) precedentemente rilasciato da Standard & Poor’s.

In parallelo, Sustainable Fitch – società del gruppo Fitch specializzata nella valutazione delle performance ambientali, sociali e di governance – ha attribuito ad Alia un ESG Entity Rating ‘2’. La valutazione ricevuta riconosce l’impatto sociale e ambientale dell’attività della multiutility, la solidità della governance, la trasparenza della rendicontazione e l’attenzione del piano strategico ai temi di sostenibilità. Su una scala da 1 (migliore) a 5 (peggiore), il rating ottenuto colloca Plures Alia tra le realtà con pratiche ESG strutturate e allineate ai migliori standard internazionali.

Lorenzo Perra, presidente di Plures, commenta: ‘Il giudizio di Fitch, insieme a quello di S&P, premia la visione con cui stiamo costruendo una multiutility forte, capace di competere ai massimi livelli e con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità. La nostra forza nasce dall’avere aggregato settori diversi in un’unica piattaforma di sviluppo. Tutto questo è la dimostrazione che un modello pubblico può essere competitivo, solido e protagonista della transizione ecologica’.

Alberto Irace, amministratore delegato, aggiunge: ‘L’esito delle valutazioni di Fitch e Sustainable Fitch rafforza la credibilità di Plures Alia presso investitori, istituzioni e stakeholder.

Avere rating investment grade e una positiva valutazione Esg conferma la validità della nostra strategia e ci aiuta nel perseguire con maggiore incisività gli obiettivi di investimento e di creazione di valore per il territorio, i cittadini e tutti gli stakeholders’.

Plures è la multiutility nata in Toscana il 26 gennaio 2023 dalla fusione per incorporazione di Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana. Si tratta di uno dei principali operatori industriali del Centro Italia nei servizi pubblici locali, con partecipazioni strategiche in importanti player del territorio: il 58% di Publiacqua, il 19% di Acque S.p.A., il 31% di Toscana Energia e il 40% di Estra, di cui detiene il controllo grazie al patto di sindacato con Coingas. Un sistema al servizio di oltre due milioni di cittadini, che si configura sempre più come public company dei territori. Il Piano Industriale 2025-2030 prevede investimenti per 2,5 miliardi di euro destinato a guidare la transizione ecologica dell’Italia centrale. Al centro del piano, la crescita integrata dei settori ambiente, energia e acqua, con un modello industriale e finanziario orientato alla sostenibilità e alla generazione di valore economico, sociale e ambientale