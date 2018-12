Pizza & co... con Giovanni Santarpia

Corso di una sera organizzato dall'Associazione Culturale Eventi

Una lezione pratica e divertente per “tutti i gusti”, in compagnia del grande maestro pizzaiolo campano, toscano d’adozione, conosciuto per la sua attenzione alla scelta delle materie prime, per l’impasto ricco di gusto e leggerezza e la lunga e ragionata lievitazione: insomma, dalla preparazione della pizza in teglia nella versione classica ai prodotti di panificazione affini, il mondo della pizza di Giovanni Santarpia non avrà più segreti. La lezione, che avrà una durata di tre ore, si svolgerà martedì 4 dicembre (ore 19.00-22.00) in Via G. D’Annunzio 182 a Firenze. Per informazioni e iscrizioni: Associazione Culturale Eventi. Costo del corso: 40 euro (35 euro iscritti a un precedente corso di cucina). N° partecipanti: min. 10/max 15.