Pitti Immagine Filati numero 95

Pitti Immagine Filati, salone di riferimento per il mondo dei filati e della maglieria a livello internazionale, torna alla Fortezza Da Basso dal 25 al 27 giugno 2024. Appuntamento con le collezioni delle più importanti filature italiane e internazionali, le tendenze del domani raccontate nel nuovo Spazio Ricerca curato da Angelo Figus e Nicola Miller, le nuove proposte delle aree speciali Knitclub e CustomEasy. In scena tutte le tendenze filati per l'autunno/inverno 2025-2026, per un totale di 142 aziende che presentano le loro nuove collezioni al salone.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE per i saloni moda Pitti Immagine 2024

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione della moda italiana attraverso il sostegno ai saloni moda 2024 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri e di comunicazione.

"Grazie a questa collaborazione - dice Agostino Poletto, direttore generale Pitti Immagine - possiamo investire preziose risorse anche nell'invito a compratori provenienti dai mercati emergenti, sia quelli che sappiamo essere potenziali nuovi clienti del Made in Italy di qualità, sia quelli che stanno già diventando importanti per i nostri espositori nazionali. Per questa attività abbiamo lavorato con il personale degli uffici Ice all'estero, trovando sempre competenza e approfondita conoscenza dei rispettivi contesti di distribuzione e consumo, elementi decisivi per una seria programmazione".

UniCredit è Main Partner di Pitti Immagine

Dal 2020 UniCredit è al fianco di Pitti Immagine come main partner dei saloni, portando idee e progetti allo scopo di sostenere lo sviluppo dei territori e dell’eccellenza Made in Italy.

“Mentre UniCredit acquisisce una conoscenza sempre più approfondita e puntuale del mondo industriale rappresentato dai nostri saloni moda - dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – noi prendiamo familiarità con i temi della finanza applicata ai progetti di sviluppo o di aggregazione, sia verticale sia orizzontale, dei brand e dei distretti più dinamici. La partnership è più che rodata e da quest’anno, grazie al Centro di Firenze per la Moda Italiana, siamo felici di averla arricchita con la CFMI Academy, un’iniziativa di formazione per gli studenti diplomandi delle migliori scuole di moda italiane. Moduli che trattano soprattutto i temi della sostenibilità, con un approccio molto concreto”.

“L’impegno profuso nella realizzazione della CFMI Academy - spiega Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies di UniCredit Italia – riflette il nostro sostegno, costante e su più fronti, al comparto della moda. Con questa iniziativa intendiamo promuovere momenti di alta formazione per gli studenti di Fashion Design. Più in particolare, attraverso cicli di seminari dedicati alla sostenibilità e alla cultura di impresa, ci impegniamo a rendere l’insegnamento teorico più vicino alle tematiche operative sperimentate quotidianamente dalle imprese. Un’opportunità per i giovani talenti determinati a potenziare le proprie competenze - tecniche e trasversali - per affrontare al meglio le future sfide professionali”.

Pitti Lemon: il nuovo tema dei saloni estivi di Pitti Immagine

A giugno, i saloni di Pitti Immagine saranno attraversati da un'ondata di energia. Il tema scelto per la campagna pubblicitaria e per gli allestimenti in Fortezza è infatti PITTI LEMON. Riuscite a immaginare qualcosa di più estivo, solare e fresco? La campagna PITTI LEMON, coordinata dal creative director Angelo Figus, per Pitti Filati è stata interpretata da Gianluca Folì, miglior illustratore 2023 secondo Artribune.

Nel suo immaginario, i colori del limone diventano un filo da intrecciare per creare un outfit vitaminico. Mentre gli spicchi della polpa fanno pendant con la Cupola di Firenze. “Ludico e giocoso, il limone sta fra la palla da tennis e quella da rugby. Semplice e composto da tanti spicchi, dolce e acido, vitaminico. Insomma, un segno dalla grande potenza iconica, di senso e di sensi, che ci ha spinti ad un grande passo: lasciar da parte foto e video per le nostre campagne pubblicitarie e usare solo la grafica e solo graphic designers”, commenta Agostino Poletto, direttore generale Pitti Immagine.

SHIELD. Il nuovo Spazio Ricerca

Protezione, rifugio, stabilità, sicurezza e benessere sono le parole chiave per la prossima stagione.

In un mondo che gioca costantemente in attacco uno dei pensieri prioritari, viste le incertezze e imprevedibilità, è legato al come mettersi al riparo. Shield - il nuovo Spazio Ricerca di Pitti Filati curato da Angelo Figus con Nicola Miller e Carrie Hollands - si traduce letteralmente in scudo. Farsi scudo è un gesto tanto programmato quanto istintuale, un riflesso incondizionato generato in reazione a qualcosa che arriva in maniera inaspettata e dal quale ci vogliamo proteggere. La stagione invernale, di per sé introspettiva, genererà nuovi pensieri e idee al riparo dentro il proprio guscio, a distanza controllata dal caos esterno. Non un messaggio di chiusura tuttavia ma di riflessione, verso un bello più intimo.

All’ingresso di Pitti Filati, al Piano Terra del Padiglione Centrale, il progetto Color Room anticipa temi e colori dello Spazio Ricerca in un'installazione a cura di Alessandro Moradei.