Pistoiese-Brozzi: in arrivo nuova area verde, parcheggio e pista ciclabile

Le opere saranno realizzate dal privato e cedute al Comune grazie alla trasformazione del complesso Argin Secco

Una nuova area verde attrezzata con piazzetta e collegamento pedonale tra via Pistoiese e via di Brozzi, un nuovo parcheggio pubblico con stalli di sosta intervallati da alberi e un nuovo tratto di ciclabile. È l’intervento che prenderà vita nell’area Pistoiese-Brozzi grazie alla trasformazione del complesso immobiliare Argin Secco e alla cessione di aree a standard dal privato per la modifica del carico urbanistico. La giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re, ha infatti dato il via libera alla convenzione prevista dal regolamento urbanistico. Le opere saranno quindi a carico del privato e saranno poi cedute al Comune.

La destinazione d’uso del complesso di via Pistoiese è al 100% residenziale su una superficie di progetto di 3300 mq. L’intervento prevede la ricollocazione di uno degli edifici previsti (tre dei quali già realizzati) su via Pistoiese, anziché lungo via di Brozzi per evitare un eccessivo carico rispetto al contesto circostante. La realizzazione su via Pistoiese è resa possibile a condizione che venga sistemata l’intera area in parte a verde pubblico attrezzato, in parte a parcheggio e sia realizzato il tratto di pista ciclabile che fronteggia l’area di intervento, incrementando le dotazioni collettive utili per la zona. Per poter dar seguito alle modifiche, l’operatore privato dovrà quindi realizzare a proprio carico e cedere al Comune di Firenze un’area a verde pubblico e un parcheggio pubblico.

“Un intervento a totale carico dell’operatore privato – ha detto l’assessore Del Re - che realizzerà un’area verde, un parcheggio pubblico e un tratto di pista ciclabile che cederà poi al Comune come previsto dalla convenzione urbanistica. L’area Pistoiese-Brozzi avrà quindi anche nuovi alberi e arredi urbani, con panchine e illuminazione a beneficio dei residenti della zona. Un intervento importante in un momento in cui è forte il bisogno di nuovo verde urbano e strutture per la mobilità, che arriva a riqualificare un’area molto significativa per il quartiere”.

L’area a verde pubblico, per una superficie di 3500 mq, avrà accesso su via Pistoiese e via di Brozzi. È prevista la realizzazione di un tappeto erboso con siepi e piantumazione di essenze arboree individuate in accordo con la direzione Ambiente, ma anche la collocazione di nuovo arredo urbano costituito da panchine, illuminazione pubblica, segnaletica ed elementi fissi per impedire l’accesso dei mezzi a motore. Il parcheggio pubblico, da collocare nell’aera a est del comparto con accesso su via Pistoiese, avrà una superficie di 1600mq con corselli in asfalto e spazi di sosta intervallati dalla piantumazione di essenze arboree. L’operatore assume a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione del verde pubblico, del parcheggio e del tratto di pista ciclabile quali opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti.