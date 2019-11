Pistoia: The Script in concerto il 9 luglio 2020

Importante anteprima della 41esima edizione del Festival

The Script tornano in concerto in Italia e il 9 luglio 2020 saranno a Pistoia per un’anteprima della 41esima edizione del Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo. La grande band rock/pop internazionale ha appena dato alle stampe un nuovo disco “Sunsets & Fulll Moons” (Sony) che richiama le atmosfere dei primi fortunatissimi dischi e sarà impegnata in un lungo tour che ha già fatto segnare diversi sold-out. Con 6 miliardi di stream, 30 milioni di singoli e 11 milioni di album venduti, oltre 12 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 1.8 milioni di biglietti venduti, The Script si collocano in una delle serate del Festival dedicati alle proposte d’eccellenza del rock d’oltremanica. La serata sarà aperta da Becky Hill, giovanissima cantautrice inglese tra le più apprezzate del pop britannico contemporaneo. Nel frattempo sui social è stata annunciata anche la partecipazione di Samantha Fish domenica 12 luglio: una data unica in Italia per l’astro nascente del blues internazionale (dettagli saranno comunicati a breve).

“The Last Time”è il singolo del grande ritorno che lancia ‘Sunsets & Full Moons’. Danny O’Donoghue (vocals, piano, chitarra), Mark Sheehan (vocals, chitarre) e Glen Power (batteria) proseguono con il loro stile inimitabile e la scrittura inconfondibile che ha trasformato la band in una vera potenza, in grado di riempire le arene di tutto il globo. “Sunsets & Full Moons” è come un sequel dell’album di debutto dei The Script. Entrambi i lavori sono arrivati, infatti, dopo un periodo turbolento in termini di emozioni: O’Donoghue ha perso il padre al momento del lancio del loro primo disco e 10 anni più tardi la madre durante la lavorazione di questo progetto (entrambi i genitori sono scomparsi il giorno di San Valentino). Il disco riflette dunque lo stato d’animo della band, le proprie esperienze personali e temi cari a tutti i fan del gruppo. «Penso che sia il disco più commovente che abbiamo mai creato – racconta O’Donoghue. La nostra musica ha sempre parlato del magnifico rapporto col nostro pubblico, dello scrivere dei nostri sentimenti e condividere le proprie emozioni». The Script hanno iniziato a comporre il disco subito dopo la fine del loro tour trionfale a supporto del disco ‘Freedom Child’ del 2017. Ancora una volta il gruppo – esattamente come agli esordi – abbraccia il potere unificante delle cose semplici: motivi accattivanti, melodie irresistibili e sentimenti travolgenti. Il disco è auto-prodotto ed è stato registrato vicino casa ai Metropolis Studios, con l’aiuto, per quanto riguarda il missaggio, di Mark ‘Spike’ Stent (Coldplay, Beyoncé, Frank Ocean), Manny Marroquin (Post Malone, Lizzo, Dua Lipa) e Dan Frampton (AuRa, Maejor, Jack Savoretti). «Niente fronzoli, nessuna produzione, solo noi che suoniamo e diamo il meglio di noi stessi!» dice Sheehan. Il tema del disco è semplice, conclude O’Donoghue: “non importa quanta oscurità possa penetrare nelle nostre vite, ci sarà sempre spazio per la luce, di nuovo”. Elogiando la speranza e la positività in tempi difficili, i The Script sono più vivi e vitali che mai.

Il trio formato da Danny O’Donoghue (voce, piano), Mark Sheehan (chitarra) e Glen Power(batteria) salirà per la prima volta sul palco del Pistoia Blues. I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle ore 10.00 di lunedì 2 dicembre 2019 su www.livenation.it per gli iscritti My LiveNation. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di martedì 3 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Prezzi a partire da 36€+dp. Info: www.pistoiablues.com | www.facebook.com/pistoiablues | www.instagram.com/pistoia_blues_festival