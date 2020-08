Pistoia: Mamma Lavinia scrive al personale del Punto Nascita del S. Jacopo

Un ringraziamento sentito alle ostetriche e a tutto il personale

Una mamma ringrazia le ostetriche e tutto il personale del Punto Nascita dell'Ospedale San Jacopo di Pistoia Di seguito il testo della lettera che ha scritto.

Mi chiamo Lavinia ed insieme a mio marito Lorenzo siamo i genitori di

Leonida.

Il nostro meraviglioso primo figlio, desideratissimo e tanto atteso, è nato

il 7 giugno alle ore 13,10 all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Nel festeggiare il suo secondo mese non potevamo non ricordare, e ringraziare

ancora una volta, tutto il reparto di ostetricia.

Le ostetriche tutte mi hanno accompagnato nel percorso di preparazione al

parto in modo materno, rassicurante e sempre con il sorriso; mi hanno

stretto la mano ogni volta che avessi bisogno di un sostegno; ho scambiato

con loro parole per riempire i momenti di attesa, ho chiesto consigli sul

bagnetto, sull’allattamento e su ogni dubbio potesse sorgere prima del lieto

evento ma anche subito dopo il parto. Sono sempre state al mio fianco con il

sorriso e la calma fin dal primo momento del mio ricovero, dentro la sala

parto per il cesareo e dopo la nascita.

L’estrema professionalità e umanità di tutte le ostetriche caratterizza,

altresì, tutti i medici che, dalle visite iniziali, al travaglio, al parto e

alle dimissioni mi hanno coccolato prima come donna e poi come mamma.

Grazie a tutto il reparto di ostetricia per aver reso possibile, in modo

unico ed indimenticabile, la realizzazione del nostro sogno: diventare i

genitori di Leonida.

Con tanto affetto.

Lavinia, Lorenzo e Leonida