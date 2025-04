Pistoia, il libro su Daniel Buren

9 aprile 2025 – In occasione dell’uscita del libro Daniel Buren. Fare, Disfare, Rifare. Lavori in situ e situati 1968-2025 (a cura di Daniel Buren e Monica Preti, Pistoia, Gli Ori, 2025), sabato 12 aprile 2025, alle 17,30, presso l’Auditorium dell’Antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia (piazza del Duomo) Angela Vettese, critica e storica dell’arte, docente di Teoria e critica dell’arte contemporanea allo IUAV, parlerà dell’opera di Daniel Buren, analizzando il suo approccio unico alla creazione artistica e il costante dialogo con gli spazi che accolgono i suoi lavori.

In dialogo con Angela Vettese sarà Monica Preti, direttrice di Fondazione Pistoia Musei, alla presenza dello stesso Daniel Buren.

L’incontro offre, inoltre, l’opportunità di riflettere sull’arte ambientale e sull’opera di Buren, sul suo legame con l’Italia e in particolare con la Toscana a partire dalle esperienze di Arte all’Arte, progetto organizzato da Associazione Arte Continua, e con il collezionista e mecenate Giuliano Gori alla Fattoria di Celle

L’appuntamento, a ingresso gratuito su prenotazione al link https://www.pistoiamusei.it/biglietteria/eventi-e-attivita/daniel-buren, è uno degli eventi del programma culturale che accompagna la mostra a Palazzo Buontalenti fino al 27 luglio 2025.

Il calendario completo delle attività è pubblicato sul sito https://www.pistoiamusei.it

La rassegna DANIEL BUREN. Fare, Disfare, Rifare. Lavori in situ e situati 1968-2025, curata da Daniel Buren e Monica Preti,è realizzata da Fondazione Pistoia Musei e Fondazione Caript, in collaborazione con Galleria Continua, con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia in Italia, della Regione Toscana, del Comune di Pistoia; con la main partnership di Intesa Sanpaolo e la partnership di Conad Nord Ovest.

L’esposizione indaga come l’artista francese, nato a Boulogne-Billancourt (Parigi) nel 1938, trasformi gli spazi architettonici attraverso l’uso delle forme, dei colori e dei materiali, creando un dialogo tra arte e ambiente. Il percorso, articolato in dodici sale e nella corte interna di Palazzo Buontalenti, propone una selezione di opere pittoriche eseguite tra il 1965 e il 1966, due Cabane del 1985 e del 2000/2019, lavori lumoinosi e alto-rilievi recenti, una sala dedicata ai disegni progettuali di interventi realizzati in Toscana oltre che a lavori appositamente creati/ricreati per Pistoia. Due interventi inoltre coinvolgono gli spazi urbani della piazza del Duomo (facciata dell’ Antico Palazzo dei Vescovi) e dello Sdrucciolo del Castellare (ingresso da Palazzo de’ Rossi).

La mostra si configura come una retrospettiva nella quale l’artista presenta alcuni lavori realizzati in Italia nel corso di oltre cinquant’anni, rivisitati e ricreati in un processo continuo di fare, disfare, rifare. Con questa idea, Buren mette in discussione il proprio lavoro, investendo di nuovi significati progetti elaborati nel nostro paese dal 1968, invitando lo spettatore a riflettere sulla trasformazione dell’arte nel tempo e nei diversi contesti.

Incontro

Angela Vettese e Monica Preti: dialogo in presenza di Daniel Buren

Pistoia, Antico Palazzo dei Vescovi | Auditorium (piazza del Duomo)

Sabato 12 aprile 2025, ore 17,30

Ingresso gratuito su prenotazione

https://www.pistoiamusei.it/biglietteria/eventi-e-attivita/daniel-buren

Mostra

DANIEL BUREN. Fare, Disfare, Rifare. Lavori in situ e situati 1968-2025

Pistoia, Palazzo Buontalenti (via de’ Rossi 7)

Fino al 27 luglio 2025

Orari:

mercoledì-domenica, 10-19

chiuso lunedì e martedì

aperture straordinarie: Pasqua, Pasquetta, 22 aprile, 25 aprile, 1° maggio, 2 e 3 giugno

Biglietti:

Buren Pass (mostra + sedi Fondazione Pistoia Musei): intero 12 euro; ridotto 9 euro

Solo mostra: intero 10 euro; ridotto 7 euro

Info e prenotazioni:

pistoiamusei.it

info@pistoiamusei.it

0573.974267