Piscine: riapre la Costoli ma solo su prenotazione: ecco il link

Da domani martedì 16 giugno

Da domani, martedì 16 giugno (e fino al 31 agosto) la piscina Costoli apre al pubblico per la balneazione estiva con questi orari: lunedì 14-18, martedì-mercoledì-giovedì-venerdì 10-18, sabato-domenica 10-19.

L’accesso alla piscina, a causa dell'emergenza Covid-19, è contingentato e avviene esclusivamente tramite prenotazione al link che è attivo da oggi: https://shop.entrafacile.it/comunefirenze/costoli

Le casse chiudono un'ora prima. È obbligatorio esibire un documento d'identità all'ingresso dell'impianto. In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia.

Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente al regolamento d’uso e alle speciali misure di prevenzione anti-Covid pubblicate alla pagina https://www.comune.fi.it/pagina/sport

Per questa stagione la vasca tuffi potrà essere utilizzata esclusivamente per il nuoto.

"Un altro importante passo verso la normalità - ha sottolineato l'assessre allo sort Cosimo Guccione - la ripertura alla balneazione era un provvedimento molto atteso, i cittadini erano impazienti di tornare in piscina. La gestione degli impianti richiede grande manutenzione e quest'anno una particolare attenzione vista la situazione. Riavviare la Costoli ha visto uno sforzo importante da parte del personale comunale. L'ambiente della piscina è stata reso sicuro e così torna ad essere disponibile un luogo di sport e di socializzazione".

E’ possibile richiedere informazioni all’indirizzo mail: piscinacostoli@comune.fi.it o telefonando al numero 055 6236027.

“La piscina Costoli – ha detto in Consiglio comunale la vice presidente Maria Federica Giuliani presentando un Question Time – è sempre stata un punto di riferimento importante per chi rimane in città in estate. Oggi ancora di più perché l'emergenza sanitaria Covid-19 che ha colpito il Paese e che abbiamo vissuto ha messo in ginocchio tante persone che hanno subito perdite economiche e tante famiglie versano in difficoltà a causa dell'inderogabile lockdown di questi mesi e non hanno la possibilità di organizzare vacanze alternative. La Costoli con le sue piscine ed il suo bel parco intorno è, da sempre, un luogo molto amato dai fiorentini. L'assessore allo sport Cosimo Guccione ci ha confermato che da domani, martedì 16 giugno (e fino al 31 agosto) la piscina Costoli aprirà al pubblico per la balneazione estiva. Gli orari saranno il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 18, il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19. Si potrà entrare solo prenotandosi al link: https://shop.entrafacile.it/comunefirenze/costoli. Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente al regolamento d’uso e alle speciali misure di prevenzione anti-Covid pubblicate alla pagina https://www.comune.fi.it/pagina/sport.

Si potrà dunque tornare alla Costoli – conclude la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – rispettando tutte le cautele. Uno sforzo da parte dell'amministrazione, chiamata a spese aggiuntive per la sanificazione, mantenendo lo stesso prezzo del biglietto dello scorso anno. Gli utenti devono ricordarsi della prenotazione e possono avere informazioni all’indirizzo mail: piscinacostoli@comune.fi.it o telefonando al numero 055 6236027”.