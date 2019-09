Pisa vs Empoli 2-3 Il derby è dell'Empoli.

fonte foto: empoli fc

Al 49' della ripresa Frattesi fulmina Gori consentendo all'Empoli di aggiudicarsi il derby.

Il Derby Pisa vs Empoli e' dell'Empoli, un derby vietato ai deboli di cuore . L'Empoli guadagna i tre punti in pieno recupero grazie a Frattesi che, in pieno recupero, fa partire una sassata che va ad infilarsi sotto la traversa, realizzata dopo due minuti dal pareggio del Pisa .

La gara è stata caratterizzata dall'intraprendenza dell'Empoli, sempre avanti ma con gli uomini di d'Angelo in rimonta per ben due volte. Apre le marcature Mancuso al 39' del primo tempo con un grande realizzazione dal limite dell'area che fulmina Gori. Il Pisa, però, pareggia in pieno recupero (46'), con tocco sotto misura di Marconi.

Il resto accade negli ultimi cinque minuti: ancora Mancuso che al 43' della ripresa riporta avanti l'Empoli, ma il Pisa ristabilisce la parità con il sorprendente Marconi (47') che raggiunge quota sette in cinque partite. Ma non è ancora finita: Frattesi, dopo due minuti regala la vittoria all'Empoli tanto da porre fine alla serie positiva del Pisa che durava da ben 27 giornate.

Franca Ciari

PISA-EMPOLI 2-3

PISA (4-3-1-2): Gori; Belli, Aya, Benedetti, Lisi; Marin, Gucher, Di Quinzio (20'st Ingrosso); Minesso (dal 11'st Pinato); Fabbro (dal 7'st Masucci), Marconi. A disposizione: D'Egidio, Perilli, Birindelli, Verna, Izzillo, Meroni, Varnier, De Vitis. All. D'Angelo.

EMPOLI (4-3-1-2); Brignoli; Veselj, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Stulac, Bandinelli (dal 14'st Bajrami); Dezi (dal 37'st Laribi); La Gumina (dal 32'st Moreo), Mancuso. A disposizione: Perucchini, Provedel, Nikolaou, Fantacci, Piscopo, Merola, Ricci, Pirrello. All. Bucchi.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Marcatori: pt 39' Mancuso, 46' Marconi; st 43' Mancuso, 47' Marconi, 49' Frattesi