Pioggia tutta la notte, Arno in piena

Nel corso della notte la rete di monitoraggio della Regione Toscana ha registrato precipitazioni diffuse con cumulati abbondanti nell'area del Valdarno superiore.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che i livelli idrometrici del fiume Arno sono in crescita e nel corso della giornata si prevede a Firenze e successivamente nel Valdarno Inferiore il transito di una piena ''ordinaria''.I valori del torrente Ombrone Pistoiese e quelli del Bisenzio, che nel corso della serata di ieri avevano superato i livelli di guardia, sono in lenta discesa.Al momento non si segnalano criticità rilevanti di protezione civile ma si registrano numerose segnalazioni per locali ristagni d'acqua e detriti sulla viabilità.Si raccomanda massima prudenza, specialmente durante il transito nei sottopassi e sulla viabilità prossima a torrenti e corsi d'acqua.

L'ARNO A FIRENZE - Alle ore 8 il fiume Arno ha superato a Firenze il primo livello di guardia, che è a tre metri di altezza. Alla stazione idrometrica Uffizi 1 era a 3,02 metri, a Uffizi 2 a 2,91 metri, a Uffizi 3 a 3,02 metri. Il fiume è in piena a 941,80 metri cubi/secondo nel tratto fiorentino. In ventiquatt'ore a nel territorio fiorentino sono caduti 17 millimetri di pioggia. Le piogge sembrano più insistenti ed abbondanti sulle zone interne orientali (provincia di Arezzo, Firenze e Siena) con ulteriori 30-40 mm.Secondo gli esperti del Cfr, il Centro funzionale regionale, sono "attesi ulteriori innalzamenti nelle porzioni di bacino dell'aretino e del fiorentino, sia per il transito della piena, sia negli affluenti in considerazione delle precipitazioni previste". In generale "saranno possibili innalzamenti anche repentini dei corsi d'acqua".