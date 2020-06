Pioggia oggi e domani a Firenze

Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico/idraulico, fino alle 20 di domani, domenica 14 giugno

Codice giallo per forti temporali associati a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità fino alle ore 20 di domani, domenica 13 giugno. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale, specificando che è interessata tutta la Toscana, con attenuazione dei fenomeni per la zona meridionale nella giornata di domani.

Dal pomeriggio di oggi e per gran parte della giornata di domani, domenica, precipitazioni diffuse sulle zone centro-settentrionali, sparse su quelle meridionali. Domani, domenica, ancora temporali sparsi, circoscritti per lo più alle zone interne centro-settentrionali. Cessazione dei fenomeni in serata.

Allerta anche a Firenze per temporali forti e rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle) per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta avrà inizio alle 14 di oggi sabato 13 giugno e si concluderà alle 20 di domani domenica 14 giugno.