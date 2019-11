Pioggia: allerta gialla prorogata fino a domani

Nella zona di Firenze continua il rischio idrogeologico e idraulico del cosiddetto “reticolo minore”, ovvero i corsi d’acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle. Localmente possibili temporali

Prorogata fino a domani l'allerta gialla a Firenze per rischio idrogeologico e idraulico del cosiddetto “reticolo minore”, ovvero i corsi d’acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle. E' la novità contenuta nel nuovo bollettino del Centro funzionale regionale (Cfr) per la zona che riguarda, oltre alla nostra città, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta terminerà alla mezzanotte di venerdì 29 novembre.

Secondo gli esperti le precipitazioni attese saranno comunque di moderata intensità ma localmente potranno assumere carattere temporalesco.

Previsioni meteo per le prossime 24 ore (fonte Cfr):

perturbazione in transito associata a frequenti piogge e forti venti di Libeccio. Domani ancora condizioni di instabilità.

PIOGGIA: oggi precipitazioni diffuse, localmente temporalesche. Cumulati medi significativi sulle zone settentrionali con massimi puntuali fino a elevati, in particolare sui rilievi. Intensità massime orarie fino a moderate. Altrove cumulati medi fino a significativi con massimi puntuali non elevati, o localmente elevati sulle aree più occidentali e sui rilievi. Intensità orarie fino a moderate. Domani, giovedì, precipitazioni sparse sulle zone interne centro-settentrionali, localmente temporalesche, con cumulati medi significativi e massimi puntuali non elevati (localmente elevati sui rilievi appenninici esposti al flusso occidentale). Intensità orarie deboli o localmente moderate. Sul resto della regione cumulati medi e massimi non significativi.

TEMPORALI: oggi, mercoledì, possibilità di locali temporali su tutta la regione che potranno risultare forti sulle zone più occidentali. Domani, giovedì, possibili locali temporali sulle province centro-settentrionali con raffiche di vento e grandinate solo occasionali.

VENTO: oggi, mercoledì, vento in rinforzo da sud sulle coste esposte dell'Arcipelago e sulla costa meridionale con forti raffiche. Domani, giovedì, forti venti occidentali sulla costa centro-settentrionale, sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sui crinali appenninici con forti raffiche.