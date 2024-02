Maltempo: pioggia a Firenze, occhio alla neve oltre i 1200 metri

Codice giallo domani a Firenze per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta scatterà a mezzanotte di domani, martedì 27 febbraio, e si concluderà dopo ventiquattr'ore.

Previsioni meteo (fonte Cfr):

Intensa perturbazione in transito sull'Italia centro settentrionale.PIOGGIA: dal pomeriggio di oggi, lunedì, e fino alla sera di domani, martedì, piogge diffuse più abbondanti sulle aree occidentali dove potranno risultare localmente persistenti. Cumulati attesi nelle 36 ore:medi abbondanti sul Nord Ovest (L-S1-R1) con massimi puntuali fino a molto elevati sui rilievi, su V-S2-S3 e B medi abbondanti con massimi localmente molto elevati, su livornese, Arcipelago, Valdarno Inferiore e grossetano medi localmente abbondanti con massimi fino ad elevati.

Medi significativi sulle restanti zone (province di Firenze, Siena e Arezzo) con massimi fino ad elevati. Intensità orarie massime localmente forti sulle zone occidentali, moderate altrove. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o locale temporale soprattutto sulle zone occidentali a partire dal tardo pomeriggio di oggi. Fenomeni in generale attenuazione dalla serata di domani.La neve cadrà sull'Appennino Tosco-Emiliano inizialmente oltre i 1200-1300 metri, in rialzo dalla sera di oggi, lunedì, fino a 1500-1600 metri.

Domani, martedì, oltre i 1600-1700 metri.TEMPORALI: dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì, e fino alla sera di domani, martedì, possibilità di locali temporali sulle zone occidentali.VENTO: dal pomeriggio di oggi intensificazione dello Scirocco con forti raffiche fino a 80-100 km/h su Arcipelago e costa meridionale, 60-80 km/h sui rilievi e 40-50 km/h nelle aree pianeggianti.

REGIONE TOSCANA Emessa dalla sala operativa per rischio idrogeologico per tutta la giornata di domani martedì 27 febbraio a partire dalla mezzanotte sulla Toscana occidentale, già dalle 16 di oggi allerta gialla. Allerta arancione anche per rischio idraulico su area Bisenzio e Ombrone Pistoiese, allerta gialla sul resto della regione. Allerta gialla anche per rischio vento e mareggiate su Arcipelago e costa grossetana da questa sera fino alla giornata di domani.Il sistema regionale di Protezione Civile è pienamente operativo.