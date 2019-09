Pini pericolosi da abbattere lungo la Fi-Pi-Li: sabato 21 settembre rampa chiusa

Dalle 13 alle 18 in uscita dello svincolo Aurelia - Pisa Sud (direzione Mare). Il 23 e 24 settembre interventi sulla campata del viadotto A12 Stagno

Sulla Firenze Pisa Livorno, per l'abbattimento di tre pini, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura della rampa in uscita dello svincolo Aurelia - Pisa Sud in direzione Mare, dalle ore 13 alle 18 di sabato 21 settembre 2019.

Inoltre, a motivo di interventi relativi alla campata del viadotto della A12 Stagno che scavalca la FiPiLi, è stata decisa la chiusura della corsia di marcia e in seguito di quella di sorpasso presso il km 76+400 in direzione Mare dalle ore 8 alle 17 del 23 settembre 2019, e la chiusura della corsia di marcia e di quella di sorpasso presso il km 76+600 in direzione Firenze, dalle 8 alle 17 del 24 settembre 2019.