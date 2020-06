Piazza Tasso, nuovo look: lavori da finire entro l'estate

Manutenzione straordinaria su arredi del giardino, giochi, riqualificazione vialetti e consolidamento delle recinzioni

Al via i lavori di manutenzione straordinaria di piazza Tasso. Gli interventi, per un importo di 90mila euro, partiranno in settimana e saranno completati entro l’estate. I lavori riguarderanno il restauro degli arredi del giardino, la sistemazione dell’area ludica con la sostituzione e riparazione di alcune attrezzature e delle superfici, la riqualificazione dei vialetti interni all’area verde con l’eliminazione dei dislivelli e il restauro e consolidamento delle recinzioni dei due campetti sportivi.

“Un intervento di manutenzione straordinaria per rendere la piazza e il giardino più fruibili – ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -, risistemando anche l’area ludica in attesa di una prossima riapertura anche degli spazi gioco nel rispetto delle disposizioni del governo che al momento non lo consentono”.