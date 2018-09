Piazza Nannotti, per riqualificarla nuovo accesso da via de Sanctis

Bettarini: “Ok alla realizzazione di passerella e rampa anche per disabili; avviata la verifica per la valutazione ambientale strategica”

Il nuovo sistema pedonale sarà costituito da una rampa e da una scalinata con passerella su una superficie di circa 180mq. Il progetto consentirà di collegare via de Sanctis con piazza Nannotti creando un nuovo percorso d’accesso alla piazza, attualmente raggiungibile solo da via del Campofiore-piazza Alberti. Entrambi i percorsi convergeranno lungo via de Sanctis, senza interessare la porzione più marginale dell'area privata su via Rattazzi e garantendo un sistema pedonale più funzionale e sicuro.

Un intervento strategico nel progetto di riqualificazione di piazza Nannotti. È il nuovo percorso pedonale di accesso alla piazza che consentirà di valorizzare e rendere più centrale l’area rispetto alla viabilità pubblica. La variante per l’intervento è stata sottoposta oggi a verifica di valutazione ambientale strategica, con l’ok della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’Urbanistica Giovanni Bettarini.

“Un intervento importante nel progetto complessivo di riqualificazione e rigenerazione della piazza - ha detto l’assessore Bettarini - Un nuovo passaggio pedonale che consentirà di superare i problemi di scarsa visibilità e accessibilità dell’area, dando a questo spazio pubblico più respiro e nuova vitalità. Un elemento determinante per il recupero di piazza Nannotti”.