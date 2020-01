Piazza Brunelleschi: fiori, biglietti e ceri per Niccolò Bizzarri

L'area dove lo studente disabile di 21 anni è caduto è transennata, essendo in corso un'inchiesta della magistratura che indaga per omicidio colposo. In un biglietto alcune strofe di "A Silvia" del Leopardi: "Questo è quel mondo? Questi i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi onde cotanto ragionammo insieme? Questa la sorte dell'umane genti?"

FOTOGRAFIE. Fiori, biglietti, ceri. E a dominare è il colore bianco, quello dell'innocenza, nel punto di piazza Brunelleschi in cui è caduto per una buca lunedì sera lo studente disabile Niccolò Bizzarri, che dopo alcune ore è deceduto. Su questa tragedia, costata la vita a un ventunenne, indaga naturalmente la magistratura (per omicidio colposo) tanto che il punto incriminato è ancora transennato.

Tutti gli studenti ma anche i cittadini che si trovano a passare di lì non possono fare a meno di fermarsi un attimo, di pensare a questa morte assurda che ha profondamente colpito Firenze.

Questo è quel mondo? questi

I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi

Onde cotanto ragionammo insieme?

Questa la sorte dell'umane genti?

si legge in un accorato biglietto che riprende alcune strofe della struggente "A Silvia" di Giacomo Leopardi.