Piattaforma programmatica tra comune di Impruneta e Cgil, Cisl, Uil

Una firma importante guardando al futuro al termine di un intenso percorso partecipativo

Il 10 dicembre 2019 presso il Comune di Impruneta è stato siglato il protocollo "Piattaforma programmatica di linee guida per il confronto con il Comune di Impruneta sulla contrattazione sociale", tra l'Amministrazione Pubblica e CGIL CISL UIL, SPI CGIL FNP CISL.Un accordo che ha visto un percorso partecipativo tra le parti ed il territorio al fine di definire e radicare le relazioni sindacali territoriali, e affronta importanti tematiche come la sanità, il sociale, lo sviluppo gli investimenti, il lavoro e i trasporti, con l'istituzione di relativi tavoli che nei prossimi mesi proveranno a confrontarsi e a rispondere ai bisogni e alle necessità dei cittadini, giovani, lavoratori e pensionati del territorio.

"Questo protocollo - evidenziano Laura Scalia CGIL e Iolanda Toccafondi SPI CGIL Impruneta, Giovanni Ronchi CISL, Maria Grazia Viganò FNP CISL, Paola Vecchiarino UIL - valorizza e conferma l'importanza del confronto territoriale tra le forze sociali e l'Amministrazione pubblica per un Welfare pubblico locale solidale e universale, ed i tavoli tematici istituiti serviranno a mettere al centro i bisogni e le necessità delle persone che vivono e lavorano nel territorio. Il confronto sindacale si conferma ancora una volta uno strumento utile e fondamentale per uno sviluppo ambientalmente sostenibile, per un lavoro di diritti e di qualità, per la costruzione di un benessere diffuso e per una buona qualità della vita ed un invecchiamento attivo"

Il Comune dichiara che il confronto con le organizzazioni sindacali è stato importante e costruttivo per l'individuazione di progetti e percorsi possibili per il raggiungimento del medesimo obiettivo: il benessere del cittadino.La predisposizione del nuovo piano strutturale, traccia principale per lo sviluppo urbanistico, economico, strutturale, sociale del nostro comune, ha contributo senz'altro ad un approfondimento a tutto tondo sulla situazione attuale del nostro territorio e ha favorito l'individuazione di strumenti idonei a perseguire obiettivi anche ambiziosi, tutti volti al raggiungimento di un Welfare adeguato alle esigenze dei nostri cittadini, capace di offrire servizi alla persona adeguati.La sottoscrizione di queste linee programmatiche ci impegna tutti, amministrazione e sindacati, a perseguire di comune accordo, ognuno nel proprio ruolo istituzionale, la costruzione di una comunità civile migliore sotto ogni aspetto.



Firmatari

COMUNE di Impruneta Sindaco ALESSIO CALAMANDREI

CGIL Chianti LAURA SCALIA

CISL Firenze-Prato GIOVANNI RONCHI

UIL Firenze PAOLA VECCHIARINO

SPI Impruneta IOLANDA TOCCAFONDI

FNP Chianti MARIAGRAZIA VIGANO’