Piano straordinario per la fase 3: prima ora gratuita nei posteggi del centro

In 1.500 posti per la sosta nei garage grazie ad accordi con Firenze Parcheggi e autorimesse private, per facilitare l’accesso al centro storico a sostegno delle attività economiche. Tonini e Canesi di CNA: "Firenze va trasformata e resa a misura di fiorentini e turismo"

Apertura anticipata della ztl limitata a due direttrici su 19 (dalla porta di lungarno Vespucci/ponte Vespucci e dalla porta di via della Scala/Santa Caterina da Siena) per facilitare l’accesso al centro storico in una fase delicata per la vita cittadina e per le attività economiche a causa delle conseguenze della pandemia, e circa 1.500 posti auto a basso costo per venire incontro alle esigenze di parcheggio dei cittadini. Queste le novità di una delibera approvata oggi dalla giunta su proposta dell’assessore alla mobilità. Le misure entreranno in vigore il 28 agosto e dureranno fino a fine settembre. I due varchi saranno aperti dalle ore 16:00, dal lunedì al venerdì. Per parcheggiare il Comune ha raggiunto due accordi: uno con Firenze Parcheggi - per quanto riguarda il posteggio sotto la stazione di Santa Maria Novella - e un garage privato nella zona di Ognissanti, che mettono a disposizione i posti a un euro l’ora dalle 16 alle 24; e l’altro, con il coordinamento delle categorie economiche, con varie autorimesse del centro storico per tariffe scontate dal 30 al 50% modulate nell’arco dell’intera giornata, e inoltre in circa 15 autorimesse la prima ora di sosta, dalle 16 alle 24, sarà gratuita. I rappresentanti delle categorie economiche stipuleranno anche ulteriori accordi con i garage per specifiche condizioni volte a raggiungere ulteriori agevolazioni tariffarie per i clienti. Nella prossima settimana saranno pubblicizzate le varie tariffe e mappati i garage di riferimento. In totale saranno circa 1.500 i posti a disposizione di chi entra in centro. Grazie a questi accordi le ipotesi originarie di prevedere il parcheggio in piazza Strozzi e piazza Ognissanti (che potevano consentire una settantina di stalli in totale, a pagamento) sono state sospese. I controlli degli ingressi in ztl e nella regolarità della sosta saranno affidati alla Polizia municipale con rafforzamento delle pattuglie dedicate.

Nella delibera sono state previste altre misure per agevolare la sosta. La prima è il parcheggio di piazza del Carmine, riservato ai residenti dei settori A e O per dare una risposta alla sollecitazione degli abitanti, in particolare dell’Oltrarno, alla luce delle occupazioni straordinarie di suolo pubblico concesse dall’Amministrazione (i cosiddetti “sedie e tavolini”). I residenti potranno parcheggiare h24 sempre fino al 30 settembre. Saranno 36 posti collocati sul lato esterno della piazza (lato piazza Piattellina) lasciando libero il fronte del sagrato della Basilica. Ingresso e uscita al parcheggio dove sono installati i pilomat.

Prevista inoltre la sospensione dalle 20.30 alle 24 di tutti i giorni feriali (sempre fino al 30 settembre) dell’area pedonale nella zona del Mercato di San Lorenzo, ovvero in via dell’Ariento, via Panicale (da piazza del Mercato centrale a via dell’Ariento) e via Sant’Antonino (da via dell’Ariento a piazza del Mercato Centrale). Anche qui potranno sostare in via straordinaria i veicoli con uscita da via Canto dei Nelli e piazza Madonna degli Aldobrandini. I posti auto saranno disponibili via via che sarà ultimata la pulizia delle strade al termine del mercato. Sarà inoltre prorogata fino al 31 dicembre la gratuità della regolarizzazione dei transiti dei clienti di autorimesse commerciali in ztl, esentando queste ultime dal pagamento delle somme previste. I provvedimenti della delibera potranno essere prorogati fino al 31 ottobre.

“Non è stata una trattativa semplice, ma siamo soddisfatti dell’accordo trovato con Palazzo Vecchio e del senso di responsabilità e della lungimiranza mostrate dalle autorimesse nostre associate che hanno accettato, in questo periodo di crisi, di ridurre le loro entrate per poter rilanciare vita e commercio del centro storico”. Così Luca Tonini, presidente di CNA Città di Firenze, al termine dell’incontro tra Palazzo Vecchio e categorie economiche che ha sancito l’accordo con cui le autorimesse del centro storico offriranno gratuitamente la prima ora di parcheggio a coloro che raggiungeranno i loro garage da fine agosto, dalle 16 alle 24, quando saranno aperti i varchi della ZT.

“Le autorimesse stanno già praticando prezzi ribassati e con questa novità sostengono ulteriormente la ripresa dell’economia del centro cittadino – spiega Eliana Canesi, rappresentante Commercio per CNA Città di Firenze – Nelle ultime due/tre settimane l’attività delle autorimesse è ripartita grazie alla presenza di turisti italiani, francesi e tedeschi. Il timore, però, è che passato agosto si risprofondi nella situazione depressa di inizio estate. L’obiettivo a cui puntiamo per scongiurare il rischio è quello di riportare i fiorentini in centro”.

“Una richiesta che avanziamo da tempo. CNA ha sempre mostrato le sue perplessità verso il sistema turistico massificato, evidenziandone i rischi che, a causa della pandemia, si sono verificati improvvisamente tutti insieme – prosegue Tonini – Quel che serve è rendere Firenze a misura di fiorentini e di coloro che abitano nei suoi dintorni, delle imprese e dei turisti, italiani e stranieri. Ciò significa riportare la residenza nel centro cittadino, anche con lavori di edilizia pubblica su immobili di proprietà comunale e, di conseguenza, tutte quelle attività a servizio dei residenti, dal commercio all’artigianato. In un territorio come il nostro che ha una struttura economica fondata sulla piccola impresa il modello ‘della bottega’ rimane centrale. L’unico in cui lo sviluppo economico rimane ben ancorato al territorio e crea occupazione”,

