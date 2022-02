Piana Fiorentina e lavoro: il convegno di Villa Montalvo

Firenze, 17-2-2022 - Oggi si è tenuto a Villa Montalvo a Campi Bisenzio l’evento organizzato da Cgil-Cisl-Uil Firenze dal titolo “Piana Fiorentina - Un impegno comune per la salute e la sicurezza sul lavoro”.

La nota di Cgil-Cisl-Uil Firenze:

“Occorre tenere alta l’attenzione sul tema della prevenzione rispetto ad un territorio produttivo come la Piana fiorentina, fra i più importanti della Toscana, caratterizzato prevalentemente da attività manifatturiere e di servizi. Molto sviluppata infatti è la presenza non solo di importanti aziende metalmeccaniche ma anche di un crescendo di tutte le attività legate al tessile, alla pelletteria ed alla cosiddetta filiera della moda. Inoltre su questo territorio sono fortemente presenti le aziende di trasporti e consegna delle merci che con il boom dell’e-commerce hanno avuto uno sviluppo esponenziale.

In particolare il settore della moda e dei trasporti, a seguito dell’utilizzo di appalti e subappalti o lavorazioni conto terzi con bassi margini di profitto e tempi di realizzazione del prodotto e del servizio molto stringenti, possono risultare a più alto rischio di infortuni o malattie professionali.

L’obbiettivo dell’iniziativa è stato quello di dare voce alle denunce ed alle proposte dei delegati sindacali e degli Rls di queste aziende e di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni del territorio, le organizzazioni sindacali e gli enti preposti alla prevenzione e controllo in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche in coerenza con le nuove previsioni di legge che prevedono sanzioni più stringenti per le imprese, maggiori responsabilità in capo all’ispettorato del lavoro e quindi un migliore coordinamento fra le parti in causa.

Per rafforzare questa collaborazione, proponiamo la costituzione di un tavolo comune di lavoro che, interfacciandosi con gli organismi operativi provinciali del Dipartimento di prevenzione della Asl e dell’Ispettorato del lavoro, oltre a collaborare alla realizzazione dei piani di prevenzione decisi a livello regionale fra i quali quello sulla logistica, possa individuare azioni specifiche mirate alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati su questo territorio.

Durante l’iniziativa, particolare attenzione è stata dedicata alla relazione che esiste tra la condizione di irregolarità del lavoro, la condizione di ricattabilità delle fasce più deboli della popolazione ed il mancato rispetto delle norme di prevenzione.

Gli infortuni denunciati complessivamente sui comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Calenzano (gestioni Industria e Servizi, Agricoltura, Conto Stato) secondo i dati Inail nel 2019 e 2020 sono stati rispettivamente 1.488 di cui 7 mortali e 1.091 di cui 7 mortali a fronte di un numero di circa 13.000 unità produttive e una forza lavoro di circa 65.000 addetti.

Come sempre continueremo a chiedere pubblicamente allo Stato ed in particolare alla Regione più azioni concrete e più investimenti sulla prevenzione perché, a fronte di tante parole spese troppo spesso in occasione di eventi drammatici che maggiormente colpiscono l’opinione pubblica, e nonostante i piani annunciati, niente è cambiato ad oggi ed il bollettino delle morti bianche a cui assistiamo ogni giorno non concede alibi a nessuno.

Sui problemi della sicurezza sul lavoro chiediamo che ministeri competenti ed enti locali si facciano immediatamente carico di una situazione ormai insostenibile. Imprese, organi di vigilanza e associazioni di categoria si assumano le proprie responsabilità. È il momento di risposte certe sul tema degli infortuni sul luogo di lavoro e in itinere. Chiunque esca la mattina dalla propria casa per andare a lavorare o per un’esperienza formativa prevista dal proprio percorso di studi, deve avere la certezza di tornarvi la sera”.

I LAVORI DEL CONVEGNO

Sono intervenuti: Emiliano Fossi, Sindaco di Campi Bisenzio; Giovanni Ronchi, Cisl Firenze Prato; Elena Aiazzi, Segreteria Cgil Firenze; delegati e Rls del settore tessile; Leonardo Mugnaini, Coordinatore Uil Firenze; Riccardo Prestini, Sindaco di Calenzano; delegati/Rls settore logistica-trasporti; Lorenzo Falchi, Sindaco di Sesto Fiorentino; Gabriella Del Rosso, Avvocato Diritto del lavoro; Fabrizio Nativi, Direttore Itl Firenze; Renzo Berti, Direttore Dipartimento di Prevenzione Usl Toscana Centro; Paola Galgani, Segretaria Generale Cgil Firenze