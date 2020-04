Pezzella dona pacchi di aiuti alimentari a 50 famiglie

foto concessa da Violachannel

Il capitano della Fiorentina voleva che il suo gesto rimanesse nascosto ma la notizia ha iniziato a circolare e lo stesso sindaco Nardella l'ha postata sui social

Il capitano della Fiorentina German Pezzella regalerà 50 pacchi di aiuti alimentari ad altrettante famiglie fiorentine bisognose in questo periodo d'emergenza Coronavirus. Lui non avrebbe voluto farlo sapere ma come a volte succede la notizia ha cominciato a circolare e lo stesso sindaco di Firenze Dario Nardella l'ha rilanciata con un post sui social: "Lui non voleva farlo sapere, ma poi la notizia ha iniziato a circolare. Il capitano della ACF Fiorentina German Pezzella ha voluto aiutare le famiglie bisognose di Firenze con i pacchi alimentari del Comune. Un bel goal di solidarietà ‬".

Tra l'altro Pezzella, assieme a Vlahovic e Cutrone, è stato uno dei giocatori della Fiorentina colpiti da Coronavirus e guariti.