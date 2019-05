Pesi regolari, sportività, ma facce già tirate per l'importanza della posta in palio

​Turchi VS Enbom: al Novotel si è svolta la cerimonia del peso, ultimo atto verso la serata del 26 Aprile

I pugili partecipanti alla kermesse del Tuscany Hall, si sono sottoposti alle operazioni del peso in vista dei match che li vedranno protagonisti.

I pesi degli atleti che si batteranno per la conquista dei titolo: Fabio Turchi, Sami Enbom, Orlando Fiordigiglioo Stephen Danyo, Alessandro Riguccini e Ivan Alvarez, sono risultati conformi ai limiti imposti dalla rispettive categorie. Al termine delle operazioni e del face to face, i pugili hanno posato per interviste e foto con giornalisti e appassionati.

L'appuntamento è per domani 26 Aprile al teatro Tuscany Hall, con inizio alle ore 18,15. prevista la diretta dalle ore 19,15 sulla piattaforma DAZN.

di seguito il programma completo della serata:

ore 18,15 Mirko Natalizi VS Grogoris Nikolopoulos pesi superwelter

ore 18,45 Matteo Signani VS Frane Radnic pesi medi

ore 19,30 Devis Boschiero VS Yesner Talavera pesi superpiuma

ore 20,00 Emanuele Blandamura VS Nikola Matic pesi medi

ore 20,30 Mohammed Obbadi VS Jerson Larios pesi Mosca

ore 21,00 Alessandro Riguccini (campione) VS Ivan Alvarez campionato Silver WBC pesi welter

ore 22,00 Fiordigilio VS Stephen Danyo - vacante titolo internazionale dei pesi superwelter IBF

ore 22,55 Fabio Turchi VS Sami Enbom - vacante titolo internazionale dei pesi cruiser WBC