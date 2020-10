Pescara vs Empoli 1-2 Moreo decide la gara

Bel successo dell’Empoli in casa del Pescara che si porta subito in vantaggio con Romagnoli. Poi Maistro sigla il pari. Moreo nelle ripresa decide la gara.

L’Empoli comincia al meglio la gara. Mancuso ci prova subito al 5’ ma Drudi lo anticipa in angolo. Ed è proprio dalla realizzazione del corner che arriva il vantaggio dell’Empoli con il bel colpo di testa dio Romagnoli, smarcandosi bene da Omeinga tanto da mettere fuori causa Fiorillo. L’Empoli continua a dominare ed al 18’ sfiora il raddoppio con la Mantia bloccato da Fiorillo che, tre minuti dopo, si fa trovare pronto su un tiro di Terzic. Al 31’ arriva il goal di Maistro, un potente tiro all’incrocio dei pali. Dal momento del pari la gara diventa più equilibrata con i padroni di casa che ci provano ancora con Galano proprio in chiusura del primo tempo, ma Brignoli blocca in due tempi.

Finale primo tempo: Pescara 1 Empoli 1

In avvio di ripresa l’Empoli continua ad attaccare con la coppia Moreo- Mancuso, bloccato da un intervento provvidenziale di Drudi. Il Pescara risponde con Bocic cher spedisce la palla fuori. Al 18’ arriva il doppio vantaggio dell’Empoli con Moreo che di testa raccoglie il cross di Fiamozzi. Quattro minuti dopo Drudi si esibisce in un potente colpo di testa che, però, non desta preoccupazione a Brignoli che para senza problemi. A questo punto della gara si ha la girandola dei cambi per entrambi gli allenatori con il Pescara alla ricerca del pareggio a cui si contrappongono l’atteggiamento difensivo dei giocatori dell’Empoli molto ordinato fino al 32’ quando Diambo scivola in area sul più bello mancando la conclusione sul più bello. La gara si prolunga per altri quattro minuti ma il Pescara non riesce pareggiare ed all’Empoli non rimane che fare festa in attesa della prossima gara al Castellani con la Spal di mister Marino.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Masciangelo Bocchetti, Drudi, Ventola (82′ Riccardi), Omeonga (83′ Scognamiglio), Valdifori (70′ Memushaj), Busellato (70′ Diambo), Maistro, Galano, Bocic (82′ Belloni). A disposizione: Alastra, Scognamiglio, Memushaj, Balzano, Belloni, Capone, Guth, Riccardi, Fernandes, Jaroszynski, Nzita, Diambo. Allenatore: Oddo

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Terzic, Haas (71′ Bajrami), Stulac (90′ Damiani), Bandinelli, Moreo (80′ Olivieri), Mancuso (90′ Pirrello), La Mantia (71′ Ricci). A disposizione: Pratelli, Furlan, Matos, Olivieri, Bajrami, Zappella, Ricci, Damiani, Pirrello, Viti. Cambiaso, Parisi. Allenatore: Dionisi

RETI: 6′ Romagnoli (E), 32′ Maistro (P), 63′ Moreo (E)

AMMONIZIONI: Bandinelli (E), Ventola (P)