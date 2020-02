Perugia vs Empoli 0-1. Gara decisa nel finale dal gol di Frattesi.

empolifc.com

L’Empoli vince in extremis con una rete di Frattesi ed è la sua quarta vittoria consecutiva con la gestione Marino. Tre punti importanti che consentono all’Empoli di agganciare il Pordenone in ottava posizione di classifica, scavalcando l’Entella. Il Perugia rimane fermo a 36 punti.

Il primo tempo si può definire nel complesso equilibrato dove l’Empoli si è ben espresso in fase di manovra, mentre il Perugia sale più convinto al trascorrere dei minuti. La prima azione importante è dell’Empoli quando all’8’ La Mantia serve Frattesi che conclude a rete la cui conclusione impatta sul palo interno che lo stesso La Mantia raccoglie ma che viene bloccato prontamente da Vicario. Al 13’ , sul fronte opposto, Iemmello da un ottima palla a Mazzzocchi ma Brignoli non si lascia sorprendere respingendo con i piedi fuori area. Al 20’ è lo stesso Mazzocchi che prova a concludere ma si procura solamente un calcio d’angolo. L’Empoli si fa rivedere al 39’ con Balkovec che con il mancino fa partire una conclusione che colpisce l’esterno della rete. Al 44’ intervento provvidenziale di Brignoli che riesce ad anticipare l’intervento di Iemmello.

In avvio di ripresa il Perugia parte subito deciso tanto che la conclusione di Kouan viene deviata in calcio d’angolo. Al 20’ Iemmello ci prova ancora servito al limite da Mazzocchi, ma la sua conclusione è alta. Al 30’ all’Empoli si presenta una ghiotta occasione. Ciciretti, entrato da poco più di 10 minuti, fa un buon controllo a centro area facendo partire un mancino che Rajkovic riesce a deviare impedendogli di terminare a rete. Al 39’ si ripropone Iemmello in contropiede. La gara sembrerebbe incanalata verso un risultato di parità ma all’89’ accade quello che forse non ti aspetti, o almeno non pensi più che accada. Grazie ad un bello scambio di Ceciretti con Fiamozzi, quest’ultimo fa partire un cross che Frattesi riesce ad intercettare tanto da anticipare Rosi e far sì che al portiere Vicario non rimanesse che andare a raccogliere la palla in fondo alla rete.

La gara si chiude sul risultato di Perugia 0 Empoli 1 dove l’esultanza dei giocatori dell’Empoli si contrapponeva alla contestazione dei tifosi del Perugia i cui giocatori chiedevano loro scusa……

Perugia-Empoli 0-1

PERUGIA (4-1-4-1): Vicario; Rosi, Angella (22' st Sgarbi), Rajkovic, Di Chiara; Carraro; Mazzocchi, Kouan, Greco (35' st Dragomir), Buonaiuto; Iemmello (41' st Melchiorri). A disp.: Fulignati, Albertoni, Falasco, Konate, Nicolussi Caviglia, Falcinelli. All. Serse Cosmi

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli (1' st Sierralta), Maietta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami (18' st Ciciretti), La Mantia (35' st Mancuso), Tutino. A disp.: Branduani, Perucchini, Nikolau, Stulac, Zurkowski, Pinna, Fantacci, Bandinelli. All. Pasquale Marino

ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini

MARCATORI: 44' st Frattesi (E)

NOTE: Ammoniti: Rosi, Iemmello (P); Balkovec, Romagnoli, Henderson, il tecnico Marino, Sierralta (E)