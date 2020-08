Personale senza mascherine, 2 locali chiusi per 24 ore

Interventi dei vigili a Firenze: uno in centro e l’altro nella zona di piazza Ferrucci. Sanzione di 400 euro (280 se pagata entro 5 giorni)

Il personale non indossava la mascherina, così due locali sono stati chiusi e multati dalla Polizia municipale.

Gli agenti del nucleo amministrativo, nell’ambito dei controlli per il rispetto delle disposizioni sanitarie sul contenimento del virus, hanno trovato irregolarità in due esercizi, uno in centro e l’altro nella zona di piazza Ferrucci. I locali sono stati chiusi per 24 ore e segnalati alla prefettura. Per entrambi è scattata una sanzione di sanzione 400 euro (280 se pagata entro 5 giorni).